Pipinsried-Express rollt über Heimstetten hinweg

Zunächst tat sich nicht viel auf dem Platz. Erst kurz vor der Pause ging der Gast aus Heimstetten in Führung: Lukas Riglewski schlug einen weiten Flankenball in den Pipinsrieder Strafraum. FCP-Schlussmann Maximilian Engl segelte unter dem Ball durch, Jordi Woudstra traf aus fünf Metern per Kopf.

Kurz darauf setzte Fabian Benko den Ball an den Pfosten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Unmittelbar nach Wiederbeginn klingelte es im Heimstettener Kasten, Torschütze für den FCP war Torjäger Nico Karger.

In der Folge war schon einiges los auf dem Rasen im Pipinsrieder Stadion. Doch was sich wenig später abspielte, wurde für die Fußballer des SV Heimstetten schlichtweg zum Albtraum: In der 61. Minute nahm FCP-Innenverteidiger Stefan Ilic den Ball nach einem langen Eckstoß von Nico Karger an, lässt zwei Gegenspieler gekonnt stehen und schiebt zur 2:1-Führung ein. Nur vier Minuten später macht Fabian Benko den Doppelschlag perfekt, mit seinem schwächeren rechten Fuß schließt er ein Solo ab, der Ball schlägt im Knick ein. Doch damit nicht genug (für den Gast). Mario Götzendörfer erhöht per Abstauber in der 68. Minute auf 4:1, ehe Nico Karger in der 72. Minute per 25-Meter-Freistoß auf 5:1 stellt.