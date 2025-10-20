Sepp Steinberger (li.) wird beim FC Pipinsried durch Roman Langer ersetzt – Foto: Haelke / Leifer

Pipinsried entlässt Steinberger - Langer Nachfolger Nach der Auswärtsniederlage in Deisenhofen vollzieht der ambitionierte Bayernligist einen Trainerwechsel

Die 1:2-Schlappe beim FC Deisenhofen ist beim FC Pipinsried nicht ohne Folgen geblieben. Die namhaft besetzte Truppe der Gelb-Blauen hat zwar als Tabellenfünfter nach wie vor Tuchfühlung zur Spitzengruppe, konnte aber den hohen Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf nicht vollauf gerecht werden. Mit einem Trainerwechsel wollen die Verantwortlichen nun mehr Konstanz in die Leistungen des Teams bringen. Der im April 2024 installierte Fußball-Lehrer Sepp Steinberger wurde von seinen Aufgaben entbunden. Nachfolger des 52-jährigen Niederbayern ist Roman Langer, der bei seiner letzten Station den Pipinsrieder Ligakonkurrenten SV Heimstetten anleitete.

"Nach intensiven Gesprächen und einer gemeinsamen Analyse der sportlichen Situation hat sich der Verein entschieden, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sepp Steinberger mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir möchten uns ausdrücklich für seinen Einsatz und seine Arbeit bedanken. Unter seiner Leitung hat sich die Mannschaft in den letzten eineinhalb Jahren stabilisiert. Nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren sind wir dennoch zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls notwendig ist. Wir wünschen Sepp für seine private und sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg", erklärt Johannes Müller, der Sportlicher Leiter des FC Pipinsried.









Sepp Steinberger stand eineinhalb Jahre an der Seitenlinie des FC Pipinsried – Foto: Bruno Haelke













Mit Roman Langer kommt ein junger, aber dennoch bereits erfahrener Coach ins Dachauer Hinterland. Bis zum Ende der vergangenen Saison coachte der 35-Jährige den SV Heimstetten, den er unter anderem in der Saison 2023/2024 zur Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd führte. Vor seinem Heimstetten-Engagement war Langer war von 2016 bis 2019 Co-Trainer des FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. Als aktiver Spieler stand er für den TSV 1860 München und dem SV Heimstetten auf dem Rasen. "Nach einer kurzen Pause freue ich mich sehr, wieder an der Seitenlinie zu stehen – und das beim FC Pipinsried. Ich freue mich darauf, den Verein, die Spieler und das gesamte Team hinter dem Team kennenzulernen und gemeinsam mit voller Energie loszulegen."

