Pipinsried dreht nach der Pause auf Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat einen verdienten 3:0-Sieg bei Aufsteiger Hauzenberg gefeiert.

Mit einem verdienten 3:0-Auswärtssieg beim FC Sturm Hauzenberg hat der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die 480 Zuschauer im idyllisch gelegenen Staffelberg-Stadion sahen am Freitagabend zuznächst ein verteiltes Spiel, in Halbzeit zwei trumpfte der FC Pipinsried auf und nahm verdient die drei Punkte mit.

Nach dem 3:0-Erfolg im tiefsten Niederbayern ist festzustellen, dass es ein Abend der Saison-Premieren war. Es war der erste Sieg und der erste Zu-Null-Sieg des FCP in dieser Saison. Erstmals spielte Neuzugang Max Dombrowka nach seiner Verletzung von Anfang an – und traf erstmalig in Schwarze.

In der 53. Minute nickte er einen Eckball zur FCP-Führung ein. Es war der erste Treffer nach einer Ecke seit Monaten, wenn nicht gar Jahren für die Pipinsrieder.

Weiter ging es mit den Premieren. In der 73. Minute traf Torjäger Nico Karger mit seinem 2:0 endlich wieder in die Maschen – erstes Saisontor. Und weiter ging es. Neuzugang Jaroud Kanze war erst im Laufe der Woche verpflichtet worden – und er traf aus dem Gewühl heraus zum 3:0. Erstes Tor im ersten Spiel – nicht schlecht.

Kurz vor Spielende wurde dann noch Dominik Neisser eingewechselt. Für den in Weichs wohnhaften 18-Jährigen war es die Premiere in der Bayernliga.

Es lief also viel in die Richtung des FC Pipinsried. Allerdings konnte man nach der ersten Halbzeit nicht davon ausgehen, dass es noch so deutlich enden würde. Okay, der FCP hatte mehr Ballbesitz und spielte die feinere Klinge, aber die Gastgeber hielten gut mit und hatten im Umschaltspiel ihre Stärken. Allerdings sprang außer ein paar Halbchancen nichts Nennenswertes heraus.

Nach der Pause kam der Gast aus Pipinsried wie verwandelt aus der Kabine. Zielstrebigkeit war nun Trumpf. Das erste Achtungszeichen setzte Fabian Benko in der 49. Minute, der nach einem tollen Solo von der rechten Seite in den Strafraum eindrang. Er verfehlte aber das Ziel mit einem Schuss um Zentimeter.

Mit dem 1:0 war die Partie entschieden

Wenige Minuten später sorgte Max Dombrowka dann für die Führung, und es war die Vorentscheidung, wie es sich später herausstellen sollte. „Wir tun gut daran, das Ergebnis richtig einzuordnen“, warnte der sportliche Leiter des FCP, Johannes Müller, nach dem Spiel. Auch ihm war die mühsame erste Halbzeit nicht entgangen. „Aber ein Sieg tut eben immer gut, und wir haben in den kommenden Wochen große Aufgaben.“

Auffällig war die geänderte Aufstellung, speziell in der Abwehr: Benedikt Lobenhofer und Max Dombrowka außen, als Innenverteidiger spielte neben Tobias Schröck Pablo Rodriguez-Benitez. Dies erklärte FCP-Trainer Sepp Steinberger folgendermaßen. „Wir haben noch einige Aufgaben vor uns. Da brauchen wir nicht nur elf Spieler, sondern den ganzen Kader.“

Aufsteiger Sturm Hauzenberg muss sich vorwerfen lassen, dass er am und im Strafraum zu harmlos war. Es war das vierte Spiel ohne eigenen Treffer, das spricht Bände.

Bereits am morgigen Dienstag trifft der FC Pipinsried im Totopokal in der heimischen Küchenstadel-Arena auf den Regionalligisten FC Memmingen. Anpfiff ist um 17.45 Uhr.