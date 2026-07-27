Pipinsried deklassiert Geretsried – Neuzugang sticht aus der Distanz

Selbst von vier Geretsrieder Gegenspielern lässt sich Pipinsrieds Florian Gebert nicht beeindrucken: Er hatte viele gute Aktionen nach vorne und erzielte zwei Treffer. – Foto: Rudi Stallein

Langer, der die gleichen elf Spieler wie beim 3:2-Auftakterfolg gegen Heimstetten starten ließ, hatte die hohen Temperaturen im Blick. „Die Luft stand, auf dem Platz hatte es bestimmt 35 Grad“, sagte Langer, der die Bedingungen grenzwertig fand. Umso wichtiger war es ihm, nicht in Rückstand zu geraten – oder noch besser: selbst in Führung zu gehen. Seine Spieler setzten den Plan perfekt um.

Mit einem 5:0-Erfolg beim TuS Geretsried hat sich der FC Pipinsried erst mal einen Platz in der Spitzengruppe der Bayernliga Süd gesichert. Aussagekräftig ist die Tabelle nach zwei Spieltagen freilich nicht, mit nun sechs Punkten und 8:2 Toren dürfen Trainer Roman Langer und seine Spieler dennoch hochzufrieden sein. Ausschlaggebend in Geretsried war, dass der Matchplan früh aufging.

Pipinsried geht bereits nach vier Minuten durch Rothmayr in Führung

Nach vier Minuten spielte Sebastian Keßler über die Kette auf Matthias Roithmayr, der den Ball perfekt mitnahm und unter die Latte donnerte. Kurz darauf erhöhte Jaroud Kanze am zweiten Pfosten nach einer Roithmayr-Flanke auf 2:0 (7.). Auch nach dem Doppelschlag ließ Pipinsried nicht locker. Die Gäste wollten mehr – und das war ganz nach dem Geschmack von Trainer Langer: „Mir war wichtig, dass wir bis zur Halbzeitpause auf dem Gaspedal bleiben.“

Während Geretsried in der gesamten ersten Hälfte keinen nennenswerten Abschluss hatte, spielte Pipinsried auf den dritten Treffer. Der fiel schließlich nach einer guten halben Stunde: Florian Gebert traf mit einem platzierten Linksschuss zum 3:0 (33.). Die komfortable Führung nahm der FCP mit in die Kabine. Dennoch appellierte Langer an sein Team: „Hey, wir ruhen uns nicht darauf aus! 3:0 ist ein Ergebnis, bei dem es schnell einmal gefährlich werden kann.“

Zweiter Sieg im zweiten Spiel – Petkovic setzt den Schlusspunkt in der 80. Spielminute

Was er meinte, war in der Phase nach Wiederbeginn zu sehen. Geretsried hatte nichts mehr zu verlieren und warf alles nach vorne. Pipinsried, bis dahin mit der absoluten Kontrolle, war nun in der Defensive mehr gefordert. Zweimal kam der Gegner zum Abschluss, Enrique Bösl im FCP-Tor war aber auf dem Posten.

Nach einer Viertelstunde schienen die Geretsrieder zu resignieren. Und als Gebert in der 66. Minute den Doppelpack schnürte, war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand setzte Nenad Petkovic mit einem Heber aus mehr als 30 Metern, nachdem der Torhüter einen Ball direkt vor seine Füße geklärt hatte.

Pipinsried darf sich nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel über einen Traumstart freuen. Die Mannschaft wirkt bereits gut eingespielt, und Neuzugänge wie Roithmayr (schon drei Torbeteiligungen) beleben das Spiel. „Wir sind glücklich über unseren Start“, sagt Langer, der den Blick bereits auf das Heimspiel am Samstag gegen Schwabmünchen richtet. Mit einem weiteren Sieg würde sich der FCP erst einmal im vorderen Tabellendrittel festsetzen.