🗣: Pipinsried "brutal effizient" – FSV lässt "nichts anbrennen"

Großes Lob gibt es vom "Pipi"-Coach für diesen Auftritt. – Foto: Adrian Goldberg

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: »Ja, es war das erwartete schwere Auswärtsspiel in Deisenhofen. Deisenhofen ist eine sehr spielstarke und ballsichere Mannschaft, die uns mit Ball maximal gefordert hat. Wir haben dagegen mit einer extrem hohen Intensität und auch Laufbereitschaft gespielt und haben dann auch das frühe Gegentor gut weggesteckt. Die Reaktion in der ersten Halbzeit war schon top, wo wir wirklich einige Tormöglichkeiten gehabt hätten. Und wir drehen das Spiel dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und auch völlig verdient.

Und ja, kassieren dann leider durch eine Standardsituation noch den Ausgleich. Insgesamt wäre vielleicht bei ein bisschen mehr Spielglück und der Anzahl der Tormöglichkeiten auch etwas mehr drin gewesen. Trotzdem finde ich, es ist ein gerechtes Unentschieden. Auch Deisenhofen hat eine sehr gute Leistung gebracht. Und von daher bin ich mit dem Punkt wirklich zufrieden, weil es einfach so ist, dass wir eine tolle Reaktion gezeigt haben auf letzte Woche. Es war eine klare Leistungssteigerung und darauf können wir definitiv aufbauen. Wenn man bedenkt, dass am Ende eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz war mit vier oder fünf 19-jährigen Spielern, dann geht es für uns einfach darum, schnellstmöglich zu lernen, die Erfahrungen zu machen und einfach weiterzuarbeiten und weiterzumachen. Alle 19-Jährigen, die heute auf dem Platz standen, haben ihre Sache sehr gut gemacht! Und dann werden wir uns auch bald mit den entsprechenden Punkten belohnen.«

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Wir hatten natürlich den perfekten Start, haben richtig viel Energie und Leidenschaft in der Anfangsphase auf den Platz bekommen und uns letztendlich drei Tore erzwungen. Vor der Halbzeit kriegen wir dann noch den Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit ging es letztendlich nur noch darum, das Ergebnis zu verteidigen. Der TSV Wasserburg hatte natürlich deutlich mehr Spielanteile, auch gute Spielanteile. Die ganz klare Torchance war zwar nicht dabei, sie waren aber immer wieder in Bereichen und Zonen, in denen es für uns gefährlich wurde. Sie sind das ein oder andere Mal zum Abschluss gekommen. Die klarste Torchance war dann ein Kopfball an die Latte. Alles in allem war es aufgrund der ersten Halbzeit und der Anfangsphase ein verdienter Sieg. Natürlich sind wir sehr zufrieden, weil es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Gegner ist, der auch spielerisch gute Antworten gegeben hat. Umso glücklicher sind wir natürlich, dass wir aus Wasserburg drei Punkte mitnehmen konnten.«

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Ich glaube, es war heute ein verdienter Sieg von uns. Was über allem steht, ist, dass wir in der ersten Halbzeit brutal effizient waren. Nach vier Minuten machen wir durch Matze Roithmayr mit einem tiefen Lauf ein super Tor. Das zweite legen wir direkt durch Kanze nach, das dritte dann durch Gebert. Wir sind froh, dass wir das Spiel auch in dieser Höhe gewonnen haben und bei den extremen Temperaturen in Geretsried ohne Gegentor geblieben sind.«

Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: »Am Ende des Tages denke ich schon, dass der Sieg nicht ganz unverdient war. Wir konnten den Gegner über 90 Minuten kontrollieren und haben dann zum richtigen Zeitpunkt das Tor gemacht. Wir hatten auch unsere Chancen. Erlbach hat uns extrem herausgefordert. Wir werden das aber nicht überbewerten. Am Ende des Tages sind es drei Punkte. Wir sind happy mit den sechs Punkten zum Start, wissen, welche Qualität wir haben, und werden versuchen in Ismaning die nächsten drei Punkte zu holen« Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Erstmal Glückwunsch an Landshut zum Sieg. Es war eine sehr intensive Partie von beiden Seiten, die über 90 Minuten sehr ausgeglichen war. Als wir eigentlich die Chance haben auf das 1:0, fangen wir uns einen Konter und bekommen selbst das Tor. Danach hat Landshut sehr tief verteidigt und das auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben alles reingeworfen und alles versucht. Das Spielglück war dieses Mal einfach nicht auf unserer Seite. Nichtsdestotrotz waren wir über 90 Minuten nicht zwingend genug. Ich glaube, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber so ist es manchmal im Fußball. Wir machen weiter und versuchen nächste Woche, das im Heimspiel gegen Deisenhofen wieder besser zu machen.«

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Am Ende des Tages sind wir einfach glücklich über den ersten Pflichtspiel-Sieg in der noch jungen Saison. Ich glaube, vor allem für das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Jungs war dieser Sieg ganz, ganz wichtig. Man hat heute schon gemerkt, dass sich die Jungs ein bisschen selber unter Druck setzen. Deswegen war das vielleicht fußballerisch nicht unser bestes Spiel. Wir haben auch schwierige Phasen überstehen müssen. Da hat uns unser Keeper Basti Meier im Spiel gehalten. Mit dem Führungstreffer sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir wenig vom Gegner zugelassen und zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht. Summa summarum sind wir glücklich über den Heimdreier und den gelungenen Heimauftakt. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs aus diesem Sieg Kräfte bündeln können. Wir blicken mit Vorfreude auf die nächste Aufgabe.«