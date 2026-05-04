Der Joker sticht: Benedikt Wiegert traf nach seiner Einwechslung zum 2:1. – Foto: bruno haelke

Deisenhofens Trainer Andy Pummer ist in Pipinsried höchst beliebt, schaffte er doch mit dem FCP 2022 trotz minimaler Chancen den Verbleib in der Regionalliga. Als „gern gesehener Gast“ wurde er nach dem Spiel am Samstag bei der Pressekonferenz angekündigt. Pummer freute sich – ein wenig: „Ich hoffe, ich bin nicht ein gern gesehener Gast, weil ich die Punkte immer hierlasse.“ Das sei schlichtweg deprimierend.

Sie haben nicht die besten Chancen, aber die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried sind noch drin im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga. Am Samstagabend gewannen sie gegen den TSV Deisenhofen zuhause 3:1 – trotz Rückstands und langer Unterzahl.

Was Pummer in den ersten 15 bis 20 Minuten der Partie sah, gefiel ihm sehr. Gegen – gelinde formuliert – zurückhaltende Pipinsrieder machte seine junge Mannschaft das Spiel und ging folgerichtig in Führung. Abwehrchef Niclas Groß, einst Dachau 1865, zog aus gut 20 Metern halbrechte Position ab. Der stramm getretene Ball flitzte flach ins lange Eck. FCP-Schlussmann Enrique Bösl war die Sicht versperrt, obendrein erwischte Groß ihn auf dem falschen Fuß (19.).

Zum Glück aus Gastgebersicht brauchte der FC Pipinsried nur eine Topchance zum Ausgleich. Mario Götzendörfer brachte Nenad Petkovic im Strafraum geschickt in Position, Petkovic schob den Ball aus halblinker Position ins lange Eck (33.).

Trotzdem: Was die Pipinsrieder in den ersten 45 Minuten darboten, war zu wenig für die hoch gesteckten Ziele. Nur mit einem Sieg, so viel war klar, würden sie im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation dabei bleiben. „Mit der ersten Halbzeit war ich null zufrieden“, sagte FCP-Trainer Roman Langer bei der Pressekonferenz, „da war keine Energie auf dem Platz.“ Das hatte er seinen Spielern auch in der Pause klargemacht – nur war die Wortwahl wohl eine andere gewesen.

Frisches Angriffstrio dreht das Spiel

Trainers Kopfwäsche zeigte Wirkung, die Pipinsrieder gingen nach Wiederbeginn deutlich beherzter ans Werk. In der 53. Minute dennoch der Rückschlag: Mario Götzendörfer sah die gelb-rote Karte, seine Mannschaft musste über eine halbe Stunde in Unterzahl spielen – und trotzdem gewinnen.

Wie heißt es so schön, wenn ein Trainer richtig einwechselt? Er bewies Händchen! Und das tat Langer. Der Pipinsrieder Trainer brachte Benedikt Wiegert, Jaroud Kanze und den ehemaligen Deisenhofener Nico Karger. Eine bessere Wahl hätte Langer nicht treffen können. Die Pipinsrieder, die mit einem Mann weniger auf dem Platz tief verteidigten und auf Konter lauerten, drehten das Spiel. Kargers erster Versuch in der 67. Spielminute flog noch über den Querbalken, dann aber schlug das neue Angriffstrio zu: Erst traf Wiegert nach einer Klasse-Vorarbeit von Kanze mit einem überlegten Abschluss ins Eck (75.), dann machte Karger in der Nachspielzeit den Sack zu (90.+6), wieder leistete der umtriebige Kanze den Assist.

Weil Tabellenführer TSV 1860 München II nicht aufsteigen darf (weil die Profis in der Dritten Liga verbleiben müssen), steht der Tabellenzweite Landsberg bereits als Direktaufsteiger in die Regionalliga fest. Um Rang drei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, wird gestritten. Die besten Karten hat der SV Kirchanschöring mit 52 Punkten, es folgen Heimstetten mit 50 und Pipinsried mit 49 Punkten. Langer versprach: „Wir werden in den letzten beiden Spielen alles reinhauen und schauen, was noch geht.“