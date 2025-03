Pipinsried bindet Trio mit viel Potenzial

"Mit Pablo, Paul und verlängern drei junge Spieler, die fester Bestandteil der Mannschaft bleiben und die nächsten Schritte in Ihrer Entwicklung in Pipinsried machen werden. Wir freuen uns, dass sie mit Freude unseren Weg weiter mitgehen und erwarten, dass sie sich in Ihren Rollen ebenso entfalten werden", erklärt Müller.

Pablo Rodriguez, der im Sommer 2023 von der Wake Forest University in den USA nach Pipinsried gekommen war, sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit weiterhin bei Pipinsried zu spielen. Ich fühle mich sehr wohl und wertgeschätzt und gehe bereits in meine dritte Saison. Meine Vertragsverlängerung motiviert mich, weiter alles für die Mannschaft und unseren Verein zu geben. Ich bin sehr gespannt auf eine hoffentlich erfolgreiche Restrunde und die Zukunft! Vamos con todo Pipi."

Der 19-jährige Nenad Petkovic hat sein großes Potenzial bereits mehrfach unter Beweis gestellt: "Ich freue mich auch nächstes Jahr in Pipinsried spielen zu dürfen und mich weiter zu entwickeln und der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein. Ich fühle mich in Pipinsried rund um die Spieler und die Verantwortlichen sehr wohl, was mir die Entscheidung erleichtert hat."