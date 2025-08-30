🗣: Pipinsried begeistert Trainer – Türkgücü hadert nach 1860-Pleite

Pipinsried-Trainer Steinberger macht seiner Mannschaft ein Riesenkompliment für die letzten Wochen nach dem Last-Minute-Sieg gegen Geretsried. Türkgücü München unterliegt klar gegen den TSV 1860 II, die dem Regionalliga-Absteiger „in allen Bereichen überlegen“ war. Der SV Erlbach zeigt eine souveräne Leistung, muss nun aber auf Hager verzichten. Schalding unterliegt trotz starkem Start Heimstetten. Die ersten Stimmen zum 8. Spieltag der Bayernliga Süd.

Lukas Lechner, Trainer des Trainer SV Erlbach: »Unsere Mannschaft hat heute eine absolut souveräne Leistung gezeigt. Der Sieg ist in dieser Höhe vollkommen verdient. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und über 90 Minuten konstant unsere Leistung abgerufen, sodass dieses Ergebnis zustande kam. An dieser Stelle möchte ich im Namen der gesamten Mannschaft Sebastian Hager eine schnelle und gute Besserung wünschen, der sich leider zu Beginn des Spiels eine Schulter-Eckgelenkssprengung zugezogen hat – ein ganz wichtiger Spieler für uns.«

Schalding-Heining kassiert Traumtor und Eigentor gegen Heimstetten

Stefan Köck, Trainer des SV Schalding-Heining: »Wir hatten heute einen beeindruckend starken Start und dominierten über weite Strecken das Spiel. Zwei Tore und viele gute Offensivaktionen spiegeln das wider. Gleichzeitig mussten wir aber auch einiges einstecken: ein Traumtor aus 25 Metern und ein äußerst bitteres Eigentor. Abgesehen davon ließen wir nur wenig zu und erzielten vor der Halbzeit noch das 3:2 – leider zählte das Tor nicht, weil der Linienrichter einen Spieler übersehen hat, der das Abseits aufhob. Nach der Halbzeit ging Heimstetten nach einem gelungenen Angriff in Führung. Wir hatten danach viel Druck, mussten aber auch auf Konter aufpassen, bei denen wir Glück hatten, nicht das 2:4 zu kassieren. Offensiv hatten wir zahlreiche Chancen, vor allem nach Standards, konnten diese aber nicht verwerten. Insgesamt war es eine bärenstarke erste Halbzeit, sodass das 2:2 zur Pause nicht dem Spielverlauf entsprach. Am Ende müssen wir Heimstetten zum Sieg gratulieren.«

Bekamen ein großes Kompliment von ihrem Trainer: Die Spieler des FC Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft, die im siebten Spiel in 21 Tagen einen aufopferungsvollen Kampf geliefert hat und für das bedingungslose Anrennen in den letzten 25 Minuten belohnt wurde. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, der Mannschaft für die letzten drei Wochen ein großes Lob auszusprechen. Wir haben unter schwierigen Bedingungen, alle Spiele fanden dienstags und freitags, also an Arbeitstagen statt, mit zusätzlichen Widrigkeiten wie Verletzungen und beruflichen Abwesenheiten vier Spiele gewonnen. Zudem ein, zugegebenermaßen bitteres, Unentschieden in Ismaning geholt und nur gegen jeweils ausgeruhte bärenstarke Junglöwen und Burghausener verloren, gegen die wir jeweils mit zwei englischen Wochen in den Knochen antreten mussten, während sie kein einziges Spiel unter der Woche hatten. Umso glücklicher sind wir natürlich über die wenn auch späten, aber definitiv hochverdienten drei Punkte! Unser Plan, mit vielen frischen Kräften von Anfang an und dann Qualität in der letzten halben Stunde nachzulegen ist voll aufgegangen und wir haben das wohlverdiente Glück dann auch ein Stück weit erzwungen. Jetzt freuen wir uns auf ein freies Wochenende und endlich mal wieder eine normale Trainingswoche, um als Mannschaft an bestimmten Dingen arbeiten zu können.« 1860 München II lässt Türkgücü keine Chance: »Auch in der Höhe verdient« gewonnen

Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Wir haben heute eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Die Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern, die so auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Am Ende des Tages müssen wir aber auch anerkennen, dass der Gegner uns in allen Belangen überlegen war und verdient gewonnen hat.«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Von uns war das ein richtig gutes Spiel wieder. Ich denke, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die Tore haben wir zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und dann am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.«