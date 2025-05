Pipinsried: 3 Vertragsverlängerungen & ein Rückkehrer

Fabian Benko, Sebastian Keßler und Florian Gebert haben ihre Verträge verlängert und werden sich auch in der kommenden Spielzeit das gelb-blaue Trikot überstreifen. Ebenso gibt der Verein bekannt, dass Stürmer Benedikt Wiegert ab der kommenden Saison wieder für Pipinsried spielen wird. Der 23-Jährige musste temporär aus beruflichen Gründen kürzertreten, kann nun aber kann er wieder voll angreifen und kommt vom Bezirksligisten Gilching-Argelsried zurück.

Der Sportlicher Leiter Johannes Müller zu den Vertragsverlängerungen: "Über Fabis` (Benko, Anm.d.Red.) fußballerische Qualität müssen wir nicht sprechen. Was mich besonders bei ihm freut, ist die Tatsache, dass er sich in der Rückrunde auch gegen den Ball gesteigert hat und somit ein absoluter Ankerspieler für die Mannschaft in den letzten Wochen war.



Mit Sebi (Keßler, Anm.d.Red.) gehen wir in die vierte Saison und sehen weiterhin Entwicklungspotential in ihm. Leider hatte er in der aktuellen Saison zwei kleinere Verletzung, als er sehr nah an der Startelf dran war. Er ist ein fleißiger Spieler, der defensiv stabil steht und in der Offensive Power entwickeln kann. Er wird bei uns den nächsten Schritt gehen. Flo (Gebert, Anm.d.Red.)ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Er hat immer die richtige Einstellung zum Spiel. Egal ob er von Beginn an spielt, oder ob er von der Bank kommt. Das schätzen wir sehr an ihm. Zudem erhoffen wir uns in seinem zweiten Jahr den nächsten Schritt, da er bereits die Mannschaft und den Verein kennt."