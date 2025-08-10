Pinto Coelho nutzt Missverständnis: Schneverdingen mit Auftaktsieg

Weil sich die VSK-Hintermannschaft beim Klärungsversuch nicht einig war, gelang es Micael Pinto Coelho den einzigen Treffer des Tages zu erzielen (12.). Anschließend stellte Osterholz-Scharmbeck nach zehn Jahren Abstinenz seine Landesliga-Tauglichkeit aber durchaus unter Beweis. Denn der Jahn musste einige kritische Phasen und Situationen überstehen, um am Ende doch mit dem knappen Erfolg den ersten Dreier einzusacken.