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Pino Curia: "Schlechteste Vorbereitung, die ich bisher erlebt habe"
BZ-Interview mit Pino Curia, Trainer des A-Kreisligisten SV Hölzlebruck
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
In dieser Saison wird es zwischen ihnen keine Fachgespräche an der Seitenlinie geben: Hölzlebrucks Trainer Pino Curia (rechts) und Amtskollege Georg Isele, der mit dem SV Grafenhausen in die Bezirksliga aufgestiegen ist. | Foto: Wolfgang Scheu
Der SV Hölzlebruck verpasste in der vergangenen Fußballsaison nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Trainer Pino Curia hofft auf eine ähnliche Leistung – auch wenn er im Moment gefrustet ist.
Sie lieferten sich an Kopf-an-Kopf-Rennen, und lange sah es danach aus, als ob der SV Hölzlebruck am Ende die Nase vorn haben und den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga schaffen würde. Doch es sollte nicht sein. Aus diesem Rennen zwischen dem HSV, der SG Riedböhringen/Fützen und dem SV Grafenhausen ging Letzterer als Erster über die Ziellinie und durfte sich als Meister feiern lassen. Die SG Riedböhringen/Fützen verpasste als Zweiter den Aufstieg über die Relegation gegen die SG Fischbach-Weiler. Weiterlesen: Hölzlebrucks Trainer Pino Curia klagt: "Die schlechteste Vorbereitung, die ich bisher erlebt habe" (BZ-Plus)