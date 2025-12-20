Pinnow siegt im Drama – Klosterruinencup erreicht neue Reife

Rahmen und Anspruch eines gewachsenen Turniers

Der Klosterruinencup wurde in seiner zweiten Auflage erneut in der Randow-Halle in Löcknitz ausgetragen. Der VfB Gramzow hatte sich bewusst für einen kompakten Turniermodus mit zwei Vierergruppen entschieden. Die Spielzeit von zwölf Minuten pro Partie sorgte für hohe Intensität und verlangte allen Mannschaften maximale Konzentration ab. Nach der Gruppenphase folgten Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale – ein Ablauf, der für klare sportliche Entscheidungen sorgte.

Gruppe A: Gastgeber setzt frühes Ausrufezeichen

In der Gruppe A dominierte der VfB Gramzow das Geschehen. Drei Siege aus drei Spielen, neun erzielte Treffer und kein einziges Gegentor bedeuteten einen makellosen Gruppensieg. Bereits zum Auftakt ließ der Gastgeber mit einem 5:0 gegen den FC Vorpommern keine Zweifel aufkommen. Auch gegen den Schönower SV 1928 und den FSV Rot-Weiß Prenzlau blieb Gramzow souverän und defensiv stabil. Hinter dem Gastgeber sicherte sich der Schönower SV 1928 mit sechs Punkten den zweiten Platz. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau folgte mit drei Punkten, während der FC Vorpommern ohne Punktgewinn und mit einer hohen Gegentorzahl ausschied.

Gruppe B: Enge Entscheidungen und wechselnde Dynamik

Die Gruppe B gestaltete sich deutlich ausgeglichener. Der 1. FC Neubrandenburg 04 II und der SV 90 Pinnow beendeten die Gruppenphase punktgleich mit jeweils sechs Zählern. Neubrandenburg überzeugte mit elf erzielten Treffern, Pinnow mit Konstanz und wichtigen Siegen in den direkten Duellen. Dahinter landeten der Penkuner SV Rot-Weiß und der VfB Gramzow II auf den weiteren Plätzen. Die knappen Ergebnisse verdeutlichten, wie eng das Leistungsniveau in dieser Gruppe war.

Halbfinals: Favoriten unter Druck

Die Halbfinalspiele brachten eine erste Zäsur. Der VfB Gramzow traf als Gruppensieger auf den SV 90 Pinnow und musste nach einem ausgeglichenen Spiel ins Neunmeterschießen. Dort behielt Pinnow die Nerven und setzte sich durch. Im zweiten Halbfinale zeigte der Schönower SV 1928 eine reife Leistung und bezwang den 1. FC Neubrandenburg 04 II klar mit 4:1. Damit war klar, dass das Finale nicht mit Gastgeberbeteiligung stattfinden würde.

Platzierungsspiele mit klaren Signalen

In den Platzierungsspielen bestätigten mehrere Teams ihren Charakter. Der VfB Gramzow gewann das Spiel um Platz drei deutlich mit 4:0 gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 II und verabschiedete sich mit einem starken Auftritt vom Turnier. Der Penkuner SV Rot-Weiß sicherte sich Platz fünf im Neunmeterschießen gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der VfB Gramzow II gegen den FC Vorpommern durch.

Finale: Nervenstärke entscheidet den Titel

Das Endspiel zwischen dem Schönower SV 1928 und dem SV 90 Pinnow wurde zum emotionalen Höhepunkt des Turniers. Beide Mannschaften agierten diszipliniert, ließen wenig Raum und neutralisierten sich über weite Strecken. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, sodass erneut das Neunmeterschießen entscheiden musste. Hier zeigte der SV 90 Pinnow die größere Abgeklärtheit und sicherte sich mit einem knappen Erfolg den Turniersieg.

Sportliche Bilanz eines intensiven Tages

Der Klosterruinencup der Herren bot eine klare sportliche Dramaturgie. Dominante Gruppenphasen, ausgeglichene K.o.-Spiele und mehrere Entscheidungen vom Punkt prägten den Turnierverlauf. Die Mischung aus regionalen Mannschaften und unterschiedlichen Spielstilen sorgte für Abwechslung und Spannung bis zum letzten Schuss.

Ein Turnier mit Zukunft

Mit seiner zweiten Auflage hat der Klosterruinencup eindrucksvoll bewiesen, dass er mehr ist als ein kurzfristiges Projekt. Organisation, sportliches Niveau und Atmosphäre passten zusammen. Die Randow-Halle in Löcknitz erwies sich erneut als idealer Austragungsort, und der VfB Gramzow unterstrich seinen Anspruch, dieses Turnier dauerhaft als festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Hallensaison zu etablieren.