Allgemeines
Sieg für Norderstedt.
Sieg für Norderstedt. – Foto: Imago Images

Pinneberg feiert Meyer, Norderstedt siegt, BU-Klatsche in St. Pauli

Testspiele in Hamburg am Freitag: Der TSV Sasel gleicht beim ETV aus, der FC Süderelbe verliert derweil bei Eintracht Norderstedt. Während HSV Barmbek-Uhlenhorst II beim FC St. Pauli III untergeht, feiert der SC Pinneberg Dreierpacker Marvin Meyer. Der TSV Seestermühler Marsch verspielt ein 3:1. Beim Hetlinger MTV gibt es außerdem ein Debüt - die Übersicht.

FuPa Hamburg fasst die Testspiele vom Freitagabend zusammen: Der TSV Sasel kommt beim Eimsbütteler TV zum Ausgleich, der künftig ohne seinen Torjäger auskommen muss. FC Süderelbe unterliegt bei Eintracht Norderstedt, HSV Barmbek-Uhlenhorst II erlebt beim FC St. Pauli III einen bitteren Abend und der TSV Seestermühler Marsch verspielt ein 3:1. Lichtblicke liefert Marvin Meyer mit drei Treffern für den SC Pinneberg, zudem gibt es beim Hetlinger MTV ein besonderes Debüt.

TSV Sasel gleicht flott aus

Gestern, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
1
1
Abpfiff
Im Oberliga-Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und dem TSV Sasel gab es keine Sieger, weil Lukas-Gabriel Kourkis (19.) zeitig den frühen Führungstreffer des ETV von Abdul-Bassitou Alassani (7.) ausglich. Übrigens: Der ETV sucht wieder einen neuen Torjäger, denn Torjäger Merlin Sinanovic ist zu Hannover 96 gewechselt.

Tore: 1:0 Abdul-Bassitou Alassani (7.), 1:1 Lukas-Gabriel Kourkis (19.)

Norderstedt schlägt Süderelbe

Gestern, 19:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
2
0
Abpfiff
FC Eintracht Norderstedt ist seiner Favoritenrolle gegen den FC Süderelbe gerecht geworden, denn der Regionalligist setzte sich gegen den Oberligisten mit 2:0 durch. Entscheidend für den Testspielsieg war sicherlich auch das 1:0 durch Ezra Kwajo Ampofo mit dem Pausenpfiff, Manuel Brendel im Anschluss zum Endstand (65.).

Tore: 1:0 Ezra Kwajo Ampofo (45.), 2:0 Manuel Brendel (65.)

Remis zwischen Paloma und Altona

Gestern, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
1
1
Abpfiff
Auch das Reserve-Duell blieb ohne Sieger. Sammel Lloyd Kwateng (47.) ließ Altona 93 II zwar gut in den zweiten Abschnitt starten, doch auch bei den Gastgebern gab es einen Treffer in der 65. Minute: Max Nicolai Selch bescherte dem USC Paloma II das Remis.

Tore: 0:1 Sammel Lloyd Kwateng (47.), 1:1 Max Nicolai Selch (65.)

Barmbek-Uhlenhorst II geht bei St. Pauli III unter

Gestern, 20:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
4
0
Abpfiff
Der HSV Barmbek-Uhlenhorst II führt die Bezirksliga Hamburg Nord als Tabellenführer an, entsprechend ist die Landesliga möglich. Einen Vorgeschmack gab es beim FC St. Pauli III, denn die Bundesliga-Dritte spielt bereits in der höheren Liga und setzte sich deutlich mit 4:0 gegen BU II durch.

Tore: 1:0 Malte Baumann (12.), 2:0 Mats Timm Kosuck (25.), 3:0 Jeroom Rapp (74.), 4:0 Nik Winter (90.)

Shamoyan debütiert beim MTV

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lieth
SV LiethSV Lieth
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
0
4
Abpfiff
Landesligist Hetlinger MTV setzte sich beim SV Lieth klar mit 4:0 durch. Dabei feierte der Rückkehrer Aivas Shamoyan sein Comeback im Trikot des MTV - mehr dazu an dieser Stelle.

Seestermühler Marsch kassiert noch den Ausgleich

Gestern, 19:30 Uhr
Heidgrabener SV
Heidgrabener SVHeidgraben II
TSV Seestermüher Marsch
TSV Seestermüher MarschSeestermühe
3
3
Abpfiff
Der TSV Seestermühler Marsch hat als Kreisklasse-Team nur knapp den Testspiel-Coup beim kleinen HSV II verpasst, denn nach dem 3:1 durch Leonard Vongehr standen die Zeichen nach 67 Minuten auf Sieg. In der Schlussphase kam der Gastgeber aber durch einen Doppelschlag von Ben Dieckmann und Chris Stief noch zum Ausgleich (81. & 84.).

Tore: 0:1 Ömer Faruk Dogan (22.), 1:1 Fabian Grabke (26.), 1:2 Tim Rode (62.), 1:3 Leonard Maximilian Vongehr (67.), 2:3 Ben Dieckmann (81.), 3:3 Chris Stief (84.)

Marvin Meyer mit Glanzleistung

Gestern, 19:30 Uhr
SC Pinneberg
SC PinnebergSC Pinneberg
Rellinger FC
Rellinger FCRellinger FC
4
2
Abpfiff
Im Kreisklassen-Duell feierte der SC Pinneberg zum Auftakt einen 4:2-Erfolg - nach der Anfangsphase sah es sogar nach einer richtigen Demütigung für den Rellinger FC aus. Die Gäste lagen durch den doppelten Marvin Meyer (7. & 12.) und Tim Gross nach 16 Minuten mit 0:3 hinten, verloren am Ende nur mit 2:4. Das Ergebnis liest sich gemessen an dem Start also noch akzeptabel, hauptverantwortlich für den SCP-Sieg war Meyer, der im ersten Durchgang seinen Dreierpack vollendete.

Tore: 1:0 Marvin Meyer (7.), 2:0 Marvin Meyer (12.), 3:0 Tim Gross (16.), 3:1 (31.), 4:1 Marvin Meyer (33.), 4:2 (54.)

