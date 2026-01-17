Pinneberg feiert Meyer, Norderstedt siegt, BU-Klatsche in St. Pauli

FuPa Hamburg fasst die Testspiele vom Freitagabend zusammen: Der TSV Sasel kommt beim Eimsbütteler TV zum Ausgleich, der künftig ohne seinen Torjäger auskommen muss. FC Süderelbe unterliegt bei Eintracht Norderstedt, HSV Barmbek-Uhlenhorst II erlebt beim FC St. Pauli III einen bitteren Abend und der TSV Seestermühler Marsch verspielt ein 3:1. Lichtblicke liefert Marvin Meyer mit drei Treffern für den SC Pinneberg, zudem gibt es beim Hetlinger MTV ein besonderes Debüt.
TSV Sasel gleicht flott aus
Norderstedt schlägt Süderelbe
FC Eintracht Norderstedt ist seiner Favoritenrolle gegen den FC Süderelbe gerecht geworden, denn der Regionalligist setzte sich gegen den Oberligisten mit 2:0 durch. Entscheidend für den Testspielsieg war sicherlich auch das 1:0 durch Ezra Kwajo Ampofo
mit dem Pausenpfiff, Manuel Brendel
im Anschluss zum Endstand (65.).
Tore: 1:0 Ezra Kwajo Ampofo (45.), 2:0 Manuel Brendel (65.)
Remis zwischen Paloma und Altona
Auch das Reserve-Duell blieb ohne Sieger. Sammel Lloyd Kwateng
(47.) ließ Altona 93 II
zwar gut in den zweiten Abschnitt starten, doch auch bei den Gastgebern gab es einen Treffer in der 65. Minute: Max Nicolai Selch
bescherte dem USC Paloma II
das Remis.
Tore: 0:1 Sammel Lloyd Kwateng (47.), 1:1 Max Nicolai Selch (65.)
Barmbek-Uhlenhorst II geht bei St. Pauli III unter
Der HSV Barmbek-Uhlenhorst II
führt die Bezirksliga Hamburg Nord als Tabellenführer an, entsprechend ist die Landesliga möglich. Einen Vorgeschmack gab es beim FC St. Pauli III,
denn die Bundesliga
-Dritte spielt bereits in der höheren Liga und setzte sich deutlich mit 4:0 gegen BU II durch.
Tore: 1:0 Malte Baumann (12.), 2:0 Mats Timm Kosuck (25.), 3:0 Jeroom Rapp (74.), 4:0 Nik Winter (90.)
Shamoyan debütiert beim MTV
Der TSV Seestermühler Marsch
hat als Kreisklasse-Team nur knapp den Testspiel-Coup beim kleinen HSV II verpasst, denn nach dem 3:1 durch Leonard Vongehr
standen die Zeichen nach 67 Minuten auf Sieg. In der Schlussphase kam der Gastgeber aber durch einen Doppelschlag von Ben Dieckmann
und Chris Stief
noch zum Ausgleich (81. & 84.).
Tore: 0:1 Ömer Faruk Dogan (22.), 1:1 Fabian Grabke (26.), 1:2 Tim Rode (62.), 1:3 Leonard Maximilian Vongehr (67.), 2:3 Ben Dieckmann (81.), 3:3 Chris Stief (84.)
Marvin Meyer mit Glanzleistung
Im Kreisklassen-Duell feierte der SC Pinneberg zum Auftakt einen 4:2-Erfolg - nach der Anfangsphase sah es sogar nach einer richtigen Demütigung für den Rellinger FC aus. Die Gäste lagen durch den doppelten Marvin Meyer (7. & 12.) und Tim Gross nach 16 Minuten mit 0:3 hinten, verloren am Ende nur mit 2:4. Das Ergebnis liest sich gemessen an dem Start also noch akzeptabel, hauptverantwortlich für den SCP-Sieg war Meyer, der im ersten Durchgang seinen Dreierpack vollendete.
Tore: 1:0 Marvin Meyer (7.), 2:0 Marvin Meyer (12.), 3:0 Tim Gross (16.), 3:1 (31.), 4:1 Marvin Meyer (33.), 4:2 (54.)
____
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: