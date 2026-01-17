Pinneberg feiert Meyer, Norderstedt siegt, BU-Klatsche in St. Pauli

TSV Sasel gleicht flott aus

Norderstedt schlägt Süderelbe

FC Eintracht Norderstedt ist seiner Favoritenrolle gegen den FC Süderelbe gerecht geworden, denn der Regionalligist setzte sich gegen den Oberligisten mit 2:0 durch. Entscheidend für den Testspielsieg war sicherlich auch das 1:0 durch Ezra Kwajo Ampofo mit dem Pausenpfiff, Manuel Brendel im Anschluss zum Endstand (65.).

Auch das Reserve-Duell blieb ohne Sieger. Sammel Lloyd Kwateng (47.) ließ Altona 93 II zwar gut in den zweiten Abschnitt starten, doch auch bei den Gastgebern gab es einen Treffer in der 65. Minute: Max Nicolai Selch bescherte dem USC Paloma II das Remis.

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst II führt die Bezirksliga Hamburg Nord als Tabellenführer an, entsprechend ist die Landesliga möglich. Einen Vorgeschmack gab es beim FC St. Pauli III, denn die Bundesliga-Dritte spielt bereits in der höheren Liga und setzte sich deutlich mit 4:0 gegen BU II durch.

Der TSV Seestermühler Marsch hat als Kreisklasse-Team nur knapp den Testspiel-Coup beim kleinen HSV II verpasst, denn nach dem 3:1 durch Leonard Vongehr standen die Zeichen nach 67 Minuten auf Sieg. In der Schlussphase kam der Gastgeber aber durch einen Doppelschlag von Ben Dieckmann und Chris Stief noch zum Ausgleich (81. & 84.).

Tore: 0:1 Ömer Faruk Dogan (22.), 1:1 Fabian Grabke (26.), 1:2 Tim Rode (62.), 1:3 Leonard Maximilian Vongehr (67.), 2:3 Ben Dieckmann (81.), 3:3 Chris Stief (84.)

Marvin Meyer mit Glanzleistung

Im Kreisklassen-Duell feierte der SC Pinneberg zum Auftakt einen 4:2-Erfolg - nach der Anfangsphase sah es sogar nach einer richtigen Demütigung für den Rellinger FC aus. Die Gäste lagen durch den doppelten Marvin Meyer (7. & 12.) und Tim Gross nach 16 Minuten mit 0:3 hinten, verloren am Ende nur mit 2:4. Das Ergebnis liest sich gemessen an dem Start also noch akzeptabel, hauptverantwortlich für den SCP-Sieg war Meyer, der im ersten Durchgang seinen Dreierpack vollendete.