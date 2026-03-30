"Pinkeln wie eine usbekische Bergziege": Sprüche vom Wochenende

– Foto: Nico Schoch

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Die letzten drei Minuten hätte hier eben Wunder was passieren können und ich sowie damit auch ihr hättet nichts mitbekommen. Die 0,5 Teinacher-Wasserflasche hat mich eben beinahe verrissen, musste pinkeln wie eine usbekische Bergziege. Aber jetzt alles wieder im Lot!

In der 62. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. FV 08 Unterkochen – Endstand: 1:1 (So., 29.03.2026, 15:00 Uhr)

Das dritte Mal falscher Einwurf bei den Gästen, auch ein Rekord.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

In der 23. Minute beim Spiel TSG Tübingen II vs. SV 03 Tübingen – Endstand: 2:1 (So., 29.03.2026, 13:15 Uhr)

Jawoll der Freistoß der Gastgeber 17 Meter zentral vor dem Tor fliegt fast über die Bundesstraße zur gegenüberliegenden Jet Tankstelle! In der Kreisliga sagt man „den kannsch schießa lassa“.

Liveticker von Jonas Keller

________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

_________________