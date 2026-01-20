Pinguin stellt neues Trainerteam vor – Probespieler gesucht

Bei Polar Pinguin gibt es zur Rückrunde personelle Klarheit an der Seitenlinie. Das bestätigt Geschäftsführer Noah Funk gegenüber FuPa Berlin. Nachdem Cheftrainer Leonard Kai Fuhlert Ende Oktober aus privaten Gründen zurückgetreten war und Co-Trainer Jonas Heinreich bis zum Jahresende auf Reisen weilte, wurde die sportliche Verantwortung im Verein interimistisch intern auf mehrere Schultern verteilt.

Nun steht das neue Trainerteam fest: Zur Rückrunde kehrt Jonas Heinreich zurück und übernimmt gemeinsam mit Felix Kaminski den Cheftrainer-Posten. Kaminski stößt neu zum Verein und ist aktuell als Videoanalyst im Nachwuchsbereich des 1. FC Union tätig. Als Co-Trainer bleibt Luca Kluge weiterhin im Amt und komplettiert das Trainerteam der 1. Herren.

Neben der Trainerentscheidung richtet Polar Pinguin einen klaren Appell an interessierte Spieler. Aufgrund zahlreicher Verletzungen sucht der Verein für die Rückrunde Probespieler mit mindestens Landesliga-Erfahrung. Gesucht werden Fußballer, die Lust auf ehrlichen Amateurfußball ohne Bezahlung haben und sich mit der gelebten Team- und Vereinskultur identifizieren. Zentrale Vereinswerte sind dabei Fair Play, Solidarität und Toleranz.

Sportlich steht der Aufsteiger vor einer herausfordernden Rückrunde. Polar Pinguin belegt aktuell einen Abstiegsplatz und ist mit 17 Punkten Vorletzter der Berlin-Liga. Nach dem Aufstieg im Jahr 2024 gelang dem Verein im ersten Jahr überraschend der Klassenerhalt mit 40 Punkten. Nun soll mit neuem Trainerteam, frischer Energie und gezielten Verstärkungen der erneute Ligaverbleib gelingen.

