Pinckert verlängert vorzeitig

Ein Zeichen zum frühen Zeitpunkt: Lukas Pinckert, der die SV Elversberg seit dieser Saison als Kapitän auf den Platz führt, hat seinen Vertrag an der Kaiserlinde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 25-jährige Innenverteidiger, der seit drei Jahren das SVE-Trikot trägt, bleibt nun bis Sommer 2028 in Elversberg.

„Lukas hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Er übernimmt auf dem Platz viel Verantwortung und ist zu einer wichtigen Persönlichkeit unseres Vereins gereift. Wir freuen uns, dass wir mit der Verlängerung ein entsprechendes Signal setzen können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Lukas Pinckert ergänzt: „Ich habe mich hier im Verein und im Umfeld von Anfang an sehr wohlgefühlt – und das hat sich bis heute nicht verändert. Die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird, möchte ich auch weiterhin zurückgeben.“

Lukas Pinckert verlängert seinen Vertrag in Elversberg frühzeitig. Die tragende Rolle innerhalb der Mannschaft hat sich Lukas Pinckert, der mittlerweile Mannschaftskapitän ist, dabei erarbeitet. Nach seinen Stationen beim Hamburger SV II und Viktoria Berlin wechselte er 2022 als Rechtsverteidiger ins Saarland, kurz nachdem die SVE in die 3. Liga aufgestiegen war. In seiner ersten Saison absolvierte er 26 Drittliga-Partien, davon elf von Beginn an. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga kam er in der Hinrunde 2023/2024 zunächst auf sieben Einsätze, ehe er nach der Winterpause in die Innenverteidigung rückte und sich dort schnell als Stammspieler etablierte. Spätestens ab der Saison 2024/2025, in der er nur ein Spiel aufgrund einer Sperre verpasste, war Pinckert aus dem Abwehrzentrum der SVE nicht mehr wegzudenken. Die Ernennung zum Kapitän in diesem Sommer war für den 25-Jährigen der nächste große Schritt in seiner Zeit in Elversberg. Nun bleibt er mindestens bis zum Ende der Saison 2027/28 in Elversberg.