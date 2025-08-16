Pinckert verlängert vorzeitig

Ein Zeichen zum frühen Zeitpunkt: Lukas Pinckert, der die SV Elversberg seit dieser Saison als Kapitän auf den Platz führt, hat seinen Vertrag an der Kaiserlinde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 25-jährige Innenverteidiger, der seit drei Jahren das SVE-Trikot trägt, bleibt nun bis Sommer 2028 in Elversberg.
„Lukas hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Er übernimmt auf dem Platz viel Verantwortung und ist zu einer wichtigen Persönlichkeit unseres Vereins gereift. Wir freuen uns, dass wir mit der Verlängerung ein entsprechendes Signal setzen können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Lukas Pinckert ergänzt: „Ich habe mich hier im Verein und im Umfeld von Anfang an sehr wohlgefühlt – und das hat sich bis heute nicht verändert. Die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird, möchte ich auch weiterhin zurückgeben.“