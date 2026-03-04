Pilz im Rasen? Baumberg sagt gegen Uerdingen erneut ab

In Baumberg gibt es am Mittwoch wieder keinen Fußball. – Foto: Jens Terhardt

Das ist schon ein Hammer. Das für Mittwochabend geplante Nachholspiel der Oberliga zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem KFC Uerdingen wurde am Montagabend erneut abgesagt. Gegen 20 Uhr veröffentlichte der Heim-Verein auf den Sozialen Medien einen entsprechenden Eintrag und schrieb dazu, dass die Partie „leider aufgrund des nicht bespielbaren gesperrten Rasenplatzes abgesagt werden“ müsse.

Ursprünglich hatte es das Duell zwischen dem Oberliga-Meister von 2024 und dem Regionalliga-Absteiger von 2025 schon am ersten Februar-Wochenende geben sollen – damals fiel aber Schnee, weshalb die Stadt den (neuen) Rasenplatz sperrte. Die erneute Unbespielbarkeit soll indes nicht witterungsbedingt verursacht sein – schließlich ist das Wetter in den vergangenen Tagen auch frühlingshaft gewesen und soll so bleiben. Vielmehr handelt es sich nach Informationen unserer Redaktion um einen Pilzbefall im Rasen, der deswegen nicht zu nutzen ist. Wie es dazu bei einer so neuen Spielfläche kommen konnte, muss noch final geklärt werden.

Auch in Ratingen gab es jüngst eine Sperrung

Ebenfalls im Kreis Mettmann war es am vergangenen Wochenende zu seiner Sperrung eines recht neuen Naturrasens gekommen: Die Stadt Ratingen hatte es den Fußballern von Ratingen 04/19 untersagt, ihr Oberliga-Heimspiel gegen die SpVg. Schonnebeck im Stadion auszutragen, da der dortige Rasen noch Zeit zur Regeneration bräuchte – vier Wochen nach dem letzten und bislang einzigen Spiel gegen den VfB 03 Hilden (1:2) auf diesem Untergrund. Bürgermeister Patrick Anders hatte im Austausch mit unserer Redaktion betont, dass nach dem Wetterumschwung auf Frühling am Donnerstag gedüngt worden sei, sodass eine Sperrung unumgänglich geworden sei, damit sich der Dünger richtig verteilen könne. 04/19 spielte dann im Sportpark am Götschenbeck auf Kunstrasen 1:1.