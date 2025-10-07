Pilsting trennt sich von Aufstiegstrainer Käufl

Der Klub reagiert damit auf den bislang enttäuschenden Saisonverlauf, denn der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt inzwischen bereits neun Punkte. "Wir möchten uns im Namen des gesamten Vereins bei Simon für seinen Einsatz bedanken. Leider lief in dieser Saison von Anfang an nichts nach Plan und wir konnten erst fünf Punkte einfahren. Deshalb haben wir entschieden, uns von Simon zu trennen und mit einem Trainerwechsel nochmals frischen Wind ins Team zu bringen. Die Entscheidung ist uns aber alles andere als leicht gefallen. Die Meisterschaft in der vergangenen Saison war natürlich der Höhepunkt unseres gemeinsamen Weges. Simon wird immer ein gern gesehener Gast beim TSV Pilsting sein. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg natürlich alles Gute", heißt es von Vereinsseite.







Simon Käufl kann seine Demission nur schwer nachvollziehen: "Ich finde es sehr schade, weil wir mit den Jungs brutal gut arbeiten konnten. Wir sind mit der Truppe aufgestiegen - Ben und ich haben als Duo wie ein Uhrwerk funktioniert. Der Sprung in die Kreisklasse in die Kreisliga ist größer, als es manche im Verein gedacht haben. Die Jungs machen es immer besser, wenngleich wir immer noch zu viele Gegentreffer bekommen haben. Daran haben wir aber gearbeitet und ich wollte auch nochmal als Spieler angreifen, um der Mannschaft im Defensivbereich Stabilität zu verleihen. Der Verein hat diese Karte nicht gezogen und mich leider vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich bin aber überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial hat, in der Liga zu bleiben."









Für die Mannen um Aigner, Schott, Wagner und Co. stehen vor der Winterpause noch richtungsweisende Spiele an. Es stehen noch die Vergleiche gegen die direkten Abstiegsmitonkurrenten Dietfurt und Ulbering an. Spätestens dann wird man sehen, wohin die Reise in der Kreisliga Isar/Rott für den Aufsteiger gehen wird. Wer an die Seite von Spielertrainer Benjamin Sußbauer rücken wird, gibt der Verein in den kommenden Tagen bekannt. Simon Käufl hat nicht vor, eine längere Pause einzulegen: "Ohne Fußball geht es bei mir nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder selbst auf dem Platz zu stehen und daher ist auch eine Aufgabe als Spielertrainer denkbar. Mal schauen, was sich ergibt."