Vitus Nagorny wird nur noch bis Saisonende an der Linie des TSV Pilsting stehen – Foto: Charly Becherer
Pilsting: Nagorny nur noch bis Juni Coach - Schwägerl kommt im Winter
Das Kreisliga-Schlusslicht hat einen erfahrenen Keeper verpflichtet und in der kommenden Spielzeit eine neue Trainerlösung
Der TSV Pilsting, Tabellenschlusslicht der Kreisliga Isar-Rott, vermeldet zwei wichige Personalentscheidungen. Ex-Profi Vitus Nagorny, der erst im Oktober als Nachfolger von Simon Käufl als Linientrainer an die Seite von Spielercoach Benjamin Sußbauer rückte, wird den Klub mit Ablauf der Saison 2025/2026 verlassen. Den neuen Sußbauer-Partner möchte der Klub in Kürze bekanntgeben. Zudem haben sich die Rot-Weißen die Dienste von Torhüter-Routinier Julian Schwägerl gesichert. Der frühere Landesliga-Keeper war zuletzt Co-Trainer beim Kreisklassisten DJK Altenkirchen.
Auf die Personalie Nagorny gehen die Klubverantwortlichen um den sportlichen Leiter Daniel Bendzko nur kurz und knapp ein: "Das Engagement war zeitlich bis zum Saisonende begrenzt. Das haben wir mit Vitus bei seiner Verpflichtung so besprochen und daher wird er uns im Sommer leider wieder verlassen. Wir werden im Frühjahr gemeinsam versuchen, eine Aufholjagd zu starten und die Klasse noch zu halten."
Julian Schwägerl soll für die TSVler nach der Winterpause ein Rückhalt werden – Foto: Alfred Brumbauer
Mithelfen soll dabei Julian Schwägerl, der schon bei namhaften Klubs wie dem FC Dingolfing und dem FC Ergolding zwischen den Pfosten stand. Notwendig wurde die Verpflichtung deshalb, weil der etatmäßige Stammtorhüter Marcel Holzbauer längerfristig ausfallen wird. Schwägerl, der ein guter Kumpel von TSV-Chefanweiser Ben Sußbauer ist, soll dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen und seinen Teil dazu beitragen, dass der Neuling zumindest der Sprung in die Relegation noch realisieren kann. Der 36-Jährige hat dem Klub über den Sommer hinaus zugesagt und wird in der nächsten Runde die zweite Mannschaften anleiten und bei der "Ersten" als Co-Trainer fungieren. "Wir sind sehr froh darüber, mit Julian einen sehr erfahrenen Mann für uns gewonnen zu haben, der uns im Frühjahr hoffentlich den einen oder anderen Punkt festhalten wird. Marcel Holzbauer wünschen wir eine schnellstmögliche Genesung und hoffen, dass er uns in der neuen Saison wieder zur Verfügung stehen wird", sagt Bendzko.
In den verbleibenden neun Partien müssen Schott, Sturany & Co. gehörigen liefern, um zumindest noch zwei Teams hinter sich zu bringen. Der Rückstand zur Relegationszone beträgt nämlich schon sechs Zähler.