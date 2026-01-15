Pilsting: Nagorny nur noch bis Juni Coach - Schwägerl kommt im Winter

Der TSV Pilsting, Tabellenschlusslicht der Kreisliga Isar-Rott, vermeldet zwei wichige Personalentscheidungen. Ex-Profi Vitus Nagorny , der erst im Oktober als Nachfolger von Simon Käuf l als Linientrainer an die Seite von Spielercoach Benjamin Sußbauer rückte, wird den Klub mit Ablauf der Saison 2025/2026 verlassen. Den neuen Sußbauer-Partner möchte der Klub in Kürze bekanntgeben. Zudem haben sich die Rot-Weißen die Dienste von Torhüter-Routinier Julian Schwägerl gesichert. Der frühere Landesliga-Keeper war zuletzt Co-Trainer beim Kreisklassisten DJK Altenkirchen.

Auf die Personalie Nagorny gehen die Klubverantwortlichen um den sportlichen Leiter Daniel Bendzko nur kurz und knapp ein: "Das Engagement war zeitlich bis zum Saisonende begrenzt. Das haben wir mit Vitus bei seiner Verpflichtung so besprochen und daher wird er uns im Sommer leider wieder verlassen. Wir werden im Frühjahr gemeinsam versuchen, eine Aufholjagd zu starten und die Klasse noch zu halten."







