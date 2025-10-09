Pilsting angelt sich Ex-Bayernligatrainer Nagorny

Nagorny leitete schon einige Klubs aus der Region an, unter anderem den FC Teisbach und SV Frauenbiburg. Von Sommer 2015 bis Spätherbst 2016 stand der ehemalige Klassestürmer an der Seitenlinie der SpVgg Hankofen-Hailing, die seinerzeit in der Bayernliga um Punkte wetteiferte. "Wir freuen uns, Vitus Nagorny als neuen TSV Trainer vorstellen zu dürfen. Vitus bringt eine Menge Erfahrung mit und soll unserer jungen Mannschaft helfen, in der Kreisliga Fuß zu fassen. Von seiner enormen Erfahrung sollen speziell unsere jungen Spieler profitieren. Er leitet in dieser Woche bereits die Trainingseinheiten und wird am Sonntag beim Heimspiel gegen den TSV Gangkofen das erste Mal an der Linie stehen. Unterstützt wird er weiterhin von unserem Spielertrainer Ben Sußbauer. Beide bilden ein gleichberechtigtes Duo", lässt der TSV Pilsting wissen.





Mit lediglich fünf Punkten ziert der Neuling das Tabellenende der Kreisliga Isar-Rott und der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt schon neun Zähler. Noch in Reichweite ist die Relegationszone - der Rangzwölfte Dietfurt steht derzeit bei zehn Punkten. Erschwert wird die ohnehin sehr brenzlige Situation durch schwerwiegende Ausfälle. Unter anderem fehlen Lukas Stöttner schon wochenlang verletzungsbedingt und wird vor der Winterpause keine Option mehr sein. Auch Urgestein Bernhard Wagner steht seinen Farben schon seit längerer Zeit nicht mehr zur Verfügung.