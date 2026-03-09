Pille und Heuer verlassen den TV Dinklage

Beim TV Dinklage stehen zur kommenden Saison zwei Abgänge fest. Verteidiger Julian Pille und Offensivspieler Felix Heuer werden den Verein im Sommer verlassen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..
Julian Pille wird nach drei gemeinsamen Jahren nicht mehr für den TVD auflaufen. Der Verteidiger absolvierte bislang 69 Landesligaspiele für Dinklage, erzielte dabei drei Treffer und blieb mit der Mannschaft 21-mal ohne Gegentor. Seit seinem Wechsel entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe im Team und fand sich auch abseits des Platzes gut im Verein ein.
Nun kehrt der Außenverteidiger im Sommer zu seinem Heimatklub SV Steinfeld zurück. Pille blickt auf eine intensive Zeit beim TVD zurück:
„Nach drei intensiven und unvergesslichen Jahren heißt es für mich im Sommer Abschied nehmen. Bis dahin freue ich mich aber noch riesig auf eine geile und erfolgreiche Rückrunde mit der Mannschaft und ganz besonders auf unsere kommende Mannschaftsfahrt sowie weitere gemeinsame Events.
In der Zeit beim TVD durfte ich unzählige tolle Menschen kennenlernen und neue Freunde fürs Leben gewinnen. Gemeinsam haben wir viele besondere Momente erlebt, auf und neben dem Platz. Dinge wie der Supercup-Sieg 2023 oder auch die legendären Kabinenpartys nach unseren Erfolgen werde ich niemals vergessen. All diese Erfahrungen und Erinnerungen werden mich persönlich auch für meine Zukunft prägen.
Zum Schluss möchte ich mich für die schönen drei Jahre beim TVD bedanken. Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und allen Verantwortlichen nur das Beste für die Zukunft.
Danke für alles!“
Auch Felix Heuer wird den Verein im Sommer verlassen. Der Offensivspieler kam vor der vergangenen Saison vom TuS Lutten nach Dinklage und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. In bislang 42 Landesligaspielen erzielte er sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Zudem wurde er beim OM-Medien-Supercup als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Heuer begründet seinen Abschied vor allem mit beruflichen und privaten Gründen:
„Nach besonderen 2 Jahren geht für mich die Reise in Dinklage leider im Sommer zuende. Aufgrund meiner beruflichen und privaten Situation habe ich mich in Oldenburg wohnend dazu entschieden, ab Sommer wieder bei meinem Heimatverein in Lutten zu spielen, mit dem ich natürlich gleichzeitig ebenfalls viel vorhabe.
Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und durfte viele wertvolle Erfahrungen sammeln und Freunde gewinnen. Bevor die Reise zuende geht, haben wir in der Rückrunde noch viel vor, auch wenn ich mich persönlich ab der nächsten Woche aus beruflichen wie privaten Gründen für vier Wochen in Richtung USA verabschieden werde. Nach meiner Rückkehr freue ich mich aber natürlich sehr auf einen erfolgreichen Saisonendspurt, für den ich dann nochmal alles reinhauen werde!
Vielen Dank euch Fans für den überragenden Support in den letzten Monaten mit natürlich dem Highlight beim Supercup. Ich bin absolut überzeugt vom zukünftigen Potenzial der jungen Mannschaft unter der Leitung von Tobi sowie des gesamten Vereins und wünsche dem TV Dinklage nur das Beste für die Zukunft. Bis dann, FHeuer frei!“