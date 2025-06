Pietro Sucameli wechselt zum TuS Lörrach-Stetten

Der TuS Lörrach-Stetten hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Aus der A-Juniorenmannschaft des FSV Rheinfelden wechselt Pietro Sucameli zum Bezirksligisten. "Pietro trainierte ein paar mal mit und hat uns überzeugt, ihn an uns zu binden", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. In der Rückrunde habe der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler aufgrund der Abitur-Prüfungen pausiert.