Pietro Morreale: "Wir können noch mehr und wollen auch mehr"

Der FC Furtwangen gehört in dieser Saison einmal mehr zu den besten Teams in der Fußball-Bezirksliga. Doch Trainer Pietro Morreale gibt sich noch lange nicht zufrieden.

Was war das bitter in der zurückliegenden Saison: Da vergeigte der FC Furtwangen am letzten Spieltag noch die Aufstiegsrelegation. Die 3:5-Pleite gegen den FC Löffingen ließ die Mannschaft von Rang zwei auf drei rutschen. Tennenbronn zog mit einem Unentschieden gegen die SG Kirchen-Hausen nur dank des besseren Torverhältnisses vorbei. Aus der Traum vom Aufstieg. Doch in Furtwangen träumen sie weiter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.