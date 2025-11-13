 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Er kann trotz Rang zwei auch mal böse schauen: Furtwangens Trainer Pietro Morreale
Er kann trotz Rang zwei auch mal böse schauen: Furtwangens Trainer Pietro Morreale – Foto: Wolfgang Scheu

Pietro Morreale: "Wir können noch mehr und wollen auch mehr"

Trainer Pietro Morreale gibt sich noch lange nicht zufrieden.

Der FC Furtwangen gehört in dieser Saison einmal mehr zu den besten Teams in der Fußball-Bezirksliga. Doch Trainer Pietro Morreale gibt sich noch lange nicht zufrieden.

Was war das bitter in der zurückliegenden Saison: Da vergeigte der FC Furtwangen am letzten Spieltag noch die Aufstiegsrelegation. Die 3:5-Pleite gegen den FC Löffingen ließ die Mannschaft von Rang zwei auf drei rutschen. Tennenbronn zog mit einem Unentschieden gegen die SG Kirchen-Hausen nur dank des besseren Torverhältnisses vorbei. Aus der Traum vom Aufstieg. Doch in Furtwangen träumen sie weiter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

