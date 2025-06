Pierre Seiffert: „Ole hat eine Top-Ausbildung genossen“

Die Transferwelle in Lankwitz ist noch nicht zum Stillstand gekommen. Regionalligist BFC Preussen verkündet seinen elften Neuzugang – das bestätigt der sportliche Leiter Pierre Seiffert gegenüber FuPa Berlin

Ausgebildet wird Ole Hauch bei RB Leipzig, Schalke 04 und Magdeburg. In der U19-Bundesliga kommt er auf 19 Einsätze für den 1. FC. Seine erste Herrenstation heißt 2021 VfB Halberstadt in der Regionalliga Nordost. Der heute 23-Jährige entwickelt sich dort zum Leistungsträger. 2023 zieht es den zentralen Mittelfeldspieler nach Nordrhein-Westfalen in die Regionalliga West – zum SV Rödinghausen. Nach 73 Viertliga-Einsätzen soll nun der BFC Preussen seine nächste Station werden. Der sportliche Leiter Pierre Seiffert ist voll des Lobes:

"Ole hat eine top Jugend Ausbildung und wir werden sehr viel Spaß mit ihm haben. Er ist ein technisch starker offensiv Spieler"