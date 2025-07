Pierre Nabel wechselt zum Heidmühler FC

Trainer Marian Oleksyn zeigt sich begeistert vom Neuzugang:

„Pierre ist ein unfassbar guter Fußballer, Linksfuß und bringt eine enorme Schnelligkeit mit“, so der Coach. „Ein Segen, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Ich bin unfassbar froh, dass wir Pierre für unser Team gewinnen konnten. Der Junge wird in Zukunft für eine Menge Aufsehen in der Bezirksliga sorgen, da bin ich mir absolut sicher!“

Der 30-jährige Nabel soll vor allem auf der linken Außenbahn Akzente setzen – sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld. Mit seiner Spielintelligenz, seinem Zug zum Tor und seinem präzisen linken Fuß erweitert er die taktischen Möglichkeiten des HFC erheblich.