Pierre Mendes da Costa: TuRUs Mann für alle Fälle Der Co-Trainer gehört zu den Urgesteinen beim Oberligisten.

Auch Pierre Mendes da Costa fand im Sommer 2015 auf Wunsch von Schneider den Weg zur Feuerbachstraße. „Er hat mich damals zur Turu gelotst“, erinnert sich der Portugiese zurück. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zum Lokalrivalen SC West auf die linke Rheinseite ist da Costa nun seit mehr als sieben Jahren für die Turu im Einsatz. Und auch wenn der 33-Jährige während dieses langen Zeitraums selten in vorderster Front stand, so ist er doch so unglaublich wertvoll für seinen Klub.

Das war er auch schon zu seiner Aktivenzeit. Als Torhüter machte da Costa die meisten seiner Spiele für die Zweite Mannschaft. Im Oberliga-Team blieb ihm meist die Rolle eines loyalen Ersatztorhüters. „Die Turu hatte halt schon immer bärenstarke Torhüter“, sagt da Costa, dem vor allem Björn Nowicki eindrucksvoll in Erinnerung blieb. „Auch wenn er ein paar Jahre jünger ist als ich, konnte ich mir von Björn eine Menge abschauen. Er war und ist ein herausragender Oberliga-Torwart“, adelt da Costa seinen langjährigen Mitspieler. Während Nowicki inzwischen das Tor des Ligarivalen 1. FC Monheim hütet, ist da Costa mittlerweile im Trainerteam der Ersten Mannschaft aktiv. Zudem stellt er sporadisch noch in Turus Dritter Mannschaft seinen Torriecher in der Kreisliga C unter Beweis. „Ich habe in der F-Jugend als Stürmer angefangen. Es macht mir immer noch Spaß auf dem Feld“, sagt da Costa.

Die Vielseitigkeit und Hilfsbereitschaft des Portugiesen könnte der Turu auch in der anstehenden Rückrunde noch gut zu Gesicht stehen. Noch immer sucht der Klub nach dem Abschied von Mario Zelic für das Oberliga-Team nach einem verlässlichen Vertreter von Stammkeeper Johannes Kultscher. Für den Fall, dass die Suche ergebnislos verläuft, hat da Costa bereits seine Unterstützung zugesagt. „Ich habe die Handschuhe offiziell ja noch gar nicht zur Seite gelegt. Die körperliche Fitness habe ich inzwischen auch wieder. Der Verein weiß, dass ich zur Stelle bin, wenn Hilfe benötigt wird“, sagt Turus „Mann für alle Fälle“.