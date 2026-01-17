Pierre Littbarski freut sich auf U17-Liliencup

Bergstraße/Wiesbaden. Frei von der Leber weg, so wie er als 18-Jähriger unter Trainer Hennes Weisweiler beim 1. FC Köln in eine damals nicht absehbare traumhafte Karriere startete, gibt sich Pierre Littbarski im Gespräch. Authentisch, geradlinig und klar – keine Spur von Star-Allüren, quasi ein Mensch wie du und ich. Aber einer mit einer unfassbaren Vita, einer der zum Globetrotter mit besonders enger Bindung zu Japan wurde und nun in Hirschberg an der Bergstraße in einem beschaulichen Umfeld lebt. Von dort aus ist es nicht allzu weit in die Wiesbadener Halle am Platz der Deutschen Einheit, wo am Samstag (ab 12 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) das hochkarätig besetzte U17-Turnier der Spvgg. Sonnenberg steigt – an beiden Tagen im Livestream des Wiesbadener Kurier zu sehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
An der Bergstraße daheim, aber längst kein Ruheständler: Mit Guido Buchwald, seinem Teamgefährten beim WM-Sieg 1990 in Rom über Argentinien, engagiert sich Littbarski in der Fußballschule unter dem Dach von Liliencup-Hauptsponsor SV Sparkassen Versicherung. Als in diesem Zusammenhang die Einladung nach Wiesbaden kam, „habe ich direkt zugesagt“, schildert der 65-Jährige, der seine neue südhessische Heimat durchaus als Rückzugsort von allem globalen Trubel sieht, den er jahrzehntelang miterlebt hat. Was nicht heißt, dass er zum Ruheständler geworden ist. Im Gegenteil, er ist unverändert ganz vielfältig am Ball und am Puls der Zeit. Vizeweltmeister 1982 und 1986, Weltmeister 1990, Idol des 1. FC Köln, der Abstecher zu Racing-Club Paris, die prägende Zeit als Spieler, Trainer und Vereinsgründer in Japan, Stationen als Coach in Sydney und Teheran, es gibt wohl keine Facette im breiten Fußball-Spektrum und Drumherum, die er nicht erlebt, geprägt und gestaltet hat. Auch mit Blick auf die Arbeit im Nachwuchsbereich – seine Söhne sind 22 und 28 Jahre alt – besitzt der gebürtige Berliner aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg Insiderkenntnisse.
Früherer Offensiv-Künstler mag kein Querpass-Geschiebe: In Wiesbaden hofft er auf packende Spiele. Wichtig seien Stärken im Eins-gegen-eins, „statt Querpass-Geschiebe bis zum geht nicht mehr. Vielleicht sollte man den Rückpass zum Torwart nicht mehr erlauben“, sagt der Offensiv-Künstler früherer Zeiten, der als Torschütze und Vorlagengeber brillierte. Und bezieht das nicht nur auf die Halle, sondern den Fußball in seiner Gesamtheit. „Wir brauchen eine Ausbildung, mit der wir mehr Spieler wie Florian Wirtz und Jamal Musiala herausbekommen. Spieler, die mit kreativem Fußball die Leute draußen elektrisieren.“ Auch den Kölner Said El Mala rechnet er zu den Ausnahmetalenten mit intuitiver Ader. Wobei Pierre Littbarski klar ist, dass es ausschließlich mit solchen Ausnahme-Technikern auch nicht funktionieren würde, sie aber im Teamgefüge den Unterschied ausmachen können.
Beim VfL Wolfsburg sei sein jüngerer Sohn der Einzige gewesen, der die Zeit von der U10 bis zur U19 durchgehend absolviert habe, weiß Littbarski um die Gegebenheiten der Nachwuchsarbeit auf höchster Ebene. Und weiß, dass viele Kids und Jugendliche auf der Strecke bleiben. Insbesondere auch durch Einflüsse von draußen, durch manche Eltern, die Spielzeiten für ihre Sprösslinge einforderten, sich auch als Berater einbrächten und gedanklich Geldscheine im Kopf hätten. „Das ist für die Kinder belastend“, sagt Littbarski und würde sich ferner wünschen, dass bei der Ausbildung der Jungen nicht nur „Inhalte durchgepaukt“ werden. Das laufe teils zu mechanisch ab. Auch mal einen jungen Spieler in den Arm nehmen, das könne viel Positives bewirken.
Davon abgesehen ist „Litti“, wie er in der Fußballwelt genannt wird, alles andere als ein Ruheständler. Er hält Vorträge für Führungskräfte und versucht Ansatzpunkte aufzuzeigen, „wie man an junge Leute herankommt“. Gleichermaßen spreche er auch gerne mit Auszubildenden an der Schwelle zum Berufsleben. „Man muss wissen, was die Träume der Jungen sind“, sagt Littbarski, der als Sportler und Mensch auf seinen riesigen Erfahrungsschatz verweisen kann.
Daumendrücken für Nagelsmänner, „aber Topfavoriten sind andere“: Und natürlich auch ein Auge auf die Nationalmannschaft richtet, mit der er früher Sternstunden erlebt hat. „Ich bin selber wieder Fan geworden“, sagt Littbarski mit Blick auf die Auswahl von Julian Nagelsmann. Was den Rückschluss zulässt, dass die Verbindung zum DFB-Team zwischenzeitlich nicht mehr ganz so ausgeprägt war. Doch Typen wie Wirtz und Musiala erinnern ihn an seine eigene Karriere. Natürlich drücke er der Mannschaft die Daumen, „aber die Topfavoriten sind andere. Spanien, Frankreich, England und Argentinien. Während Brasilien eine Wundertüte ist.“ Aber eines weiß der Wahl-Bergsträßer aus seiner Vita ganz genau: Um Erfolg zu haben, „muss die Chemie stimmen“.
Enge Verbundenheit zu Japan und gedankliche Ziele: So wohl er sich derzeit im Südhessischen nach seiner imposanten Weltreise („Ich habe alles durch“) auch fühlt, hegt er im Hinterkopf doch noch einen Gedanken. „Höchstens noch mal nach Japan als Trainer oder Sportdirektor. Aber das ist noch nicht durchgedacht“, verrät er auf die Frage, ob es noch Ziele für ihn gäbe. Jeweils im Sommer und Winter besuche er das Land der aufgehenden Sonne, „um Körper und Geist aufzufrischen“. Als er 1993 in die neu gegründete japanische J. League wechselte, war es eine Reise ins völlig Ungewisse. Doch Pierre Littbarski schlug fußballerische Wurzeln, fand privates Glück und eignete sich die „extrem schwer zu lernende“ Sprache an. Yasuhiko Okudera, sein früherer Kölner Mitspieler, wurde in Japan zum Weggefährten des 73-fachen deutschen Nationalspielers, der am Sonntag beim Wiesbaden-Besuch mit seiner authentischen Art bei den Zuschauern gut ankommen dürfte.