Pierre LittbarskiArchivfoto: Kay Nietfeld

Pierre Littbarski freut sich auf U17-Liliencup Als Weltmeister und Weltreisender in Sachen Fußball kommt Pierre Littbarski am Finaltag nach Wiesbaden – Gespräch mit einem Ex-Profi ohne Star-Allüren

Bergstraße/Wiesbaden. Frei von der Leber weg, so wie er als 18-Jähriger unter Trainer Hennes Weisweiler beim 1. FC Köln in eine damals nicht absehbare traumhafte Karriere startete, gibt sich Pierre Littbarski im Gespräch. Authentisch, geradlinig und klar – keine Spur von Star-Allüren, quasi ein Mensch wie du und ich. Aber einer mit einer unfassbaren Vita, einer der zum Globetrotter mit besonders enger Bindung zu Japan wurde und nun in Hirschberg an der Bergstraße in einem beschaulichen Umfeld lebt. Von dort aus ist es nicht allzu weit in die Wiesbadener Halle am Platz der Deutschen Einheit, wo am Samstag (ab 12 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) das hochkarätig besetzte U17-Turnier der Spvgg. Sonnenberg steigt – an beiden Tagen im Livestream des Wiesbadener Kurier zu sehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. An der Bergstraße daheim, aber längst kein Ruheständler: Mit Guido Buchwald, seinem Teamgefährten beim WM-Sieg 1990 in Rom über Argentinien, engagiert sich Littbarski in der Fußballschule unter dem Dach von Liliencup-Hauptsponsor SV Sparkassen Versicherung. Als in diesem Zusammenhang die Einladung nach Wiesbaden kam, „habe ich direkt zugesagt“, schildert der 65-Jährige, der seine neue südhessische Heimat durchaus als Rückzugsort von allem globalen Trubel sieht, den er jahrzehntelang miterlebt hat. Was nicht heißt, dass er zum Ruheständler geworden ist. Im Gegenteil, er ist unverändert ganz vielfältig am Ball und am Puls der Zeit. Vizeweltmeister 1982 und 1986, Weltmeister 1990, Idol des 1. FC Köln, der Abstecher zu Racing-Club Paris, die prägende Zeit als Spieler, Trainer und Vereinsgründer in Japan, Stationen als Coach in Sydney und Teheran, es gibt wohl keine Facette im breiten Fußball-Spektrum und Drumherum, die er nicht erlebt, geprägt und gestaltet hat. Auch mit Blick auf die Arbeit im Nachwuchsbereich – seine Söhne sind 22 und 28 Jahre alt – besitzt der gebürtige Berliner aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg Insiderkenntnisse.

Früherer Offensiv-Künstler mag kein Querpass-Geschiebe: In Wiesbaden hofft er auf packende Spiele. Wichtig seien Stärken im Eins-gegen-eins, „statt Querpass-Geschiebe bis zum geht nicht mehr. Vielleicht sollte man den Rückpass zum Torwart nicht mehr erlauben“, sagt der Offensiv-Künstler früherer Zeiten, der als Torschütze und Vorlagengeber brillierte. Und bezieht das nicht nur auf die Halle, sondern den Fußball in seiner Gesamtheit. „Wir brauchen eine Ausbildung, mit der wir mehr Spieler wie Florian Wirtz und Jamal Musiala herausbekommen. Spieler, die mit kreativem Fußball die Leute draußen elektrisieren.“ Auch den Kölner Said El Mala rechnet er zu den Ausnahmetalenten mit intuitiver Ader. Wobei Pierre Littbarski klar ist, dass es ausschließlich mit solchen Ausnahme-Technikern auch nicht funktionieren würde, sie aber im Teamgefüge den Unterschied ausmachen können. Beim VfL Wolfsburg sei sein jüngerer Sohn der Einzige gewesen, der die Zeit von der U10 bis zur U19 durchgehend absolviert habe, weiß Littbarski um die Gegebenheiten der Nachwuchsarbeit auf höchster Ebene. Und weiß, dass viele Kids und Jugendliche auf der Strecke bleiben. Insbesondere auch durch Einflüsse von draußen, durch manche Eltern, die Spielzeiten für ihre Sprösslinge einforderten, sich auch als Berater einbrächten und gedanklich Geldscheine im Kopf hätten. „Das ist für die Kinder belastend“, sagt Littbarski und würde sich ferner wünschen, dass bei der Ausbildung der Jungen nicht nur „Inhalte durchgepaukt“ werden. Das laufe teils zu mechanisch ab. Auch mal einen jungen Spieler in den Arm nehmen, das könne viel Positives bewirken.