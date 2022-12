Pierre König LIVE: 43-Tore-Mann soll SC Unterpfaffenhofen aus dem Tabellenkeller schießen SCU hat zwei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer

Pierre König war der Top-Torjäger der vergangenen A-Klassen-Saison. Jetzt ist der 30-Jährige zum SC Unterpfaffenhofen-Germering in die Bezirksliga gewechselt.

Unterpfaffenhofen/ München – Pierre König spielte schon in den unterschiedlichsten Ligen von der A-Klasse bis hoch zur Landesliga. Für insgesamt sechs Vereine lief er bereits auf – jetzt kommt ein weiterer dazu. Der 30-Jährige ist in der Wintertransferphase vom FSV Pfaffenhofen zum SC Unterpfaffenhofen-Germering in die Bezirksliga gewechselt.

Auf den ersten Blick sieht das nach einem Wechsel in die Nachbarstadt aus – in Wahrheit liegen die beiden Vereine trotz Namensähnlichkeit knapp 70 Kilometer auseinander. Sein neuer Verein, der SC Unterpfaffenhofen ist in Germering bei München zuhause, während der FSV Pfaffenhofen ungefähr auf der Mitte der Strecke zwischen Ingolstadt und München liegt.

Der 30-Jährige soll für den SCUG die Rettung sein: Im Moment steht das Team von Trainer Franco Simon auf einem Abstiegsrelegationsplatz, zwei Punkte Rückstand sind es zum rettenden Ufer. Bisher konnte der Bezirksligist aus 18 Spielen 17 Punkte holen. Jetzt soll König die schwache Offensive verbessern – der Angriff des SC Unterpfaffenhofen erzielte die drittwenigsten Tore der Liga. Zwölf Spiele sind es noch im Frühjahr, noch ist also alles drin.