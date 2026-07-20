Pielenhofens Sieg der Effizienz – Deuerling setzt Ausrufezeichen

Liganeuling Deuerling (in Schwarz) riss gegen Töging das Zepter in der zweiten Halbzeit an sich. – Foto: Felix Schmautz

Am Wochenende meldete sich die Kreisliga 2 aus der Sommerpause zurück. Unterschiedlich erfolgreich kamen die beiden Bezirksliga-Absteiger aus den Startlöchern. Während ein effizienter FC Pielenhofen-Adlersberg den FSV Steinsberg mit 3:0 von der Klinge springen ließ, stand der SV Töging am Ende ohne Punkte da. Die Altmühltäler mussten sich auswärts dem TSV Deuerling mit 1:4 beugen. Ein erster kleiner Achtungserfolg für den Kreisliga-Neuling aus Deuerling! Über einen Auswärtsdreier durften sich außerdem der TSV Dietfurt (5:1 in Matting), der TSV Großberg (2:0 in Undorf) und der SV Lupburg (2:0 in Beratzhausen) freuen.



Es war ein Sieg der Effizienz! Das hohe Endergebnis spiegelte unbedingt die Kräfteverhältnisse auf dem Feld wider. Steinsberg leistete sich zu viele individuelle Fehler. Und die wurden von Pielenhofen eiskalt ausgenutzt. Die Heimelf dagegen nutze ihre Möglichkeiten nicht. FCP-Keeper Sasse war mehrmals stark zur Stelle. Somit startet der Bezirksliga-Absteiger erfolgreich, während der amtierende Vizemeister erstmal mit leeren Händen dasteht.







Keinen Sieger fand das zweite Freitagabend-Derby. Die erste Halbzeit verlief relativ zäh. Painten setzte kurz vor dem Pausentee den ersten Punch, ehe Hohenschambach mit einem Doppelschlag das Spiel drehte. Das letzte Wort sprachen wiederum die Hausherren, die in der Schlussphase noch ausgleichen konnten.







Einen Start nach Maß legten die Dietfurter hin. Nicht nur konnte der TSV zum ersten Mal seinen „Angstgegner“ besiegen, sondern auch erstmals in der Pfeifer-Ära ein Auftaktspiel gewinnen. Dreifacher Torschütze war dabei wieder einmal Felix Stark. Oberndorf/Matting blieb letztlich chancenlos gegen eine klar bessere Gastmannschaft.



Einen Start nach Maß legten die Dietfurter hin. Nicht nur konnte der TSV zum ersten Mal seinen „Angstgegner“ besiegen, sondern auch erstmals in der Pfeifer-Ära ein Auftaktspiel gewinnen. Dreifacher Torschütze war dabei wieder einmal Felix Stark. Oberndorf/Matting blieb letztlich chancenlos gegen eine klar bessere Gastmannschaft. Zum ausführlichen Spielbericht...



Immerhin ein Auswärtspunkt sprang zum Auftakt für Aufsteiger Leonberg heraus. Vom Spielverlauf her wäre sogar ein Dreier drin gewesen an der Tiefenhüll. Denn der SVL ging zweimal in Führung, und der Eichlberger Ausgleichstreffer fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Die Gastgeber mussten sich eine ausbaufähige Chancenverwertung ankreiden lassen.













Zwei unterschiedliche Halbzeiten bekamen die Zuschauer am Undorfer Jahnweg aufgetischt. Zunächst dominierte Großberg das Geschehen klar und hätte zur Halbzeit höher führen können, ja müssen als 2:0. Nach dem Seitentausch wachte der bis dahin zu passive ASV auf. Nun verlief die Partie deutlich ausgeglichener und auch der Platzherr erspielte sich aussichtsreiche Chancen. Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg der „Bergler Buam“ aber vollauf verdient.







Kreisliga-Newcomer Deuerling konnte am ersten Spieltag gleich mal ein Ausrufezeichen setzen, mit dem Heimerfolg gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Töging. In einem intensiv und ruppig geführten Match gingen die Gäste früh in Front. Deuerling glich wenige Minuten vor dem Pausenpfiff auf und riss das Zepter nach dem Seitenwechsel an sich. Zwei späte Buden sorgten für den klaren Endstand.







Die ersten Punkte auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt hat Lupburg im Sack. Ein Blitztor zur Führung ebnete den Grünweißen, die kurz vor der Pause nachlegen konnten, den Weg. Relativ wenige Chancen gab es dann im zweiten Durchgang. Die Gastgeber haderten mit einer strittigen Roten Karten gegen sich, sowie einem verschossen Elfmeter während der Schlussminuten. Die Schiedsrichterleistung ließ Luft nach oben.