Pielenhofen: Warlimont wird Chefcoach, Beqaj spielender Co

Nachdem Christian Allgeier unmittelbar vor der Relegation sein Traineramt zur Verfügung gestellt hatte, gingen die Verantwortlichen auf die Suche nach einem passenden Nachfolger. Schnell stand der Kontakt zu Richard Warlimont. In den Gesprächen spürten beide Seiten sofort die berühmte Wellenlänge. Warum Warlimont der richtige Mann ist, erklärt Abteilungsleiter Stefan Kerres so: „Weil er die Identität hat, die wir auch haben. Chris Freisleben und ich kennen ihn aus den Zeiten, in denen Richard mit Ramspau gegen uns gespielt hat. In Kareth, Ramspau und Bernhardswald hat er über Jahre hinweg bewiesen, dass er eine ähnliches Denken hat wie wir. Das hat uns sehr geschmeichelt.“



Warlimont coachte bis zur vergangenen Winterpause den TSV Bernhardswald in der Kreisklasse 2. Zuvor machte er sich als Trainer des TSV Kareth-Lappersdorf II und der SpVgg Ramspau einen Namen. Bei beiden Klubs blieb er viele Jahre. Eine langfristige Zusammenarbeit strebt man auch in Pielenhofen an.



Warlimonts Wunsch war es, Unterstützung durch einen Trainerassistenten zu erhalten. Deshalb suchte der FCP nach Verstärkung für den Posten des Co-Trainers. Hier wurde man schlussendlich in Leutrim Beqaj fündig. Der mittlerweile 31-Jährige zählt zu den bekanntesten Torjägern im Regensburger Raum. Erste Trainererfahrungen sammelte er in den letzten zwei Spielzeiten beim Kreisklassisten VfR Regensburg. Nun suchte er eine neue Herausforderung und wurde beim FC Pielenhofen-Adlersberg fündig. „Richard und Leo kennen sich schon länger, die Wertschätzung ist groß. Auch bei Leo ist die Identifikation da. Er war recht lange in Viehhausen, ist kein 'Wandervogel' und möchte es sportlich nochmal wissen. Ein familiär geführter Verein wie wir ist für ihn optimal“, so Kerres.



Auch Beqaj schaut der neuen Aufgabe tatendurstig entgegen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung für mich in einer sehr spannenden Bezirksliga. Und darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen und meinen Beitrag als Co-Spielertrainer auf und neben dem Platz zu leisten“, sagt der sympathische Kosovare, der „sehr positive Gespräche mit dem Verein“ als Grund für seine Zusage bei dem „gesunden Dorfverein mit Ambitionen“ nennt.