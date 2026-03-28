Pielenhofen siegt mit Feldspieler im Tor – Hainsackerer Achtungserfolg Bezirksliga Süd, der Samstag: Parsberg geht auswärts leer aus +++ Punkteteilungen in Schwarzenfeld und Hainsacker von Florian Würthele · Heute, 18:21 Uhr · 0 Leser

Der FC Pielenhofen-Adlersberg um Stefan Hufnagel (in Weiß) kämpfte toll. – Foto: Walter Keller

Bemerkenswertes gelang dem FC Pielenhofen-Adlersberg in der Bezirksliga Süd: Die Warlimont-Elf musste kurzfristig einen Feldspieler ins Tor stellen, entschied das Heimspiel gegen den favorisierten TV Parsberg dennoch mit 2:1 für sich. Ein perfekter Auftakt fürs Palmator-Wochenende! Keinen Sieger fanden die anderen beiden Samstagsspiele. Sowohl die SpVgg Hainsacker und der SV Schwarzhofen als auch der 1. FC Schwarzenfeld und der BSC Regensburg gingen mit einem 1:1-Unentschieden auseinander. Die Stimmen.



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Heute präsentierte unsere Mannschaft eine äußerst engagierte Leistung. Obwohl Parsberg etwas mehr Ballbesitz hatte, blieben ihre Torchancen äußerst rar. Besonders hervorzuheben ist unser Feldspieler Andreas Wullinger, der kurzfristig als Torwart eingesprungen ist und eine gute Leistung zeigte.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Der SV Schwarzhofen war der erwartet schwere Gegner. In der ersten Hälfte waren wir viel zu verhalten und kassierten folgerichtig den Gegentreffer zum 0:1 durch Christoph Gietl. Nach dem Wechsel haben wir in dann aber voll dagegen gehalten und wurden in einer starken Phase mit dem Ausgleichstreffer durch Robin Peter per Elfmeter belohnt. Die Gäste hatten noch einen Schuss an den Innenpfosten (68.). Insgesamt geht das Remis aber in Ordnung.“





Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Beide Mannschaften haben heute kein Bezirksliga-Niveau gezeigt. Was auch durch die schlechten Platzverhältnisse bedingt war. Das soll aber keine Ausrede sein: Wir haben nicht unseren optimalsten Tag gehabt. Zwar sind wir mit einer tollen Aktion in Führung gegangen und hatten über die ersten 45 Minuten das Heft in der Hand, doch der Gegner hat gut verteidigt und in der zweiten Hälfte aufopferungsvoll gekämpft. So hat sich die SpVgg in das Spiel reingekämpft. Ihrem Elfmeter ging einem klaren Foulspiel an uns voraus. Auch das soll keine Ausrede sein. Unterm Strich hat der Gegner durch seinen Einsatz den Punkt auch verdient. Wir waren ein bisschen weg von der Top-Form und damit reicht es einfach nicht, in der Bezirksliga ein Spiel zu gewinnen.“







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Es gab wenige Torraumszenen. Viel hat sich im Mittelfeld abgespielt. Hintenraus waren wir dem Sieg näher. Dennoch ist das Unentschieden nicht ungerecht.“