Pielenhofen scheitert an sich selbst

Mit der Wut über den Rückstand fanden die Gäste endlich zu mehr Torgefahr. Bei einer Doppelchance war Keeper Langbein zunächst per glänzender Fußparade, direkt im Anschluss dann auch im kurzen Eck auf dem Posten, ein sehenswerter Freistoß von Freisleben landete an der Latte.

Direkt im Gegenzug belohnten sich die Hausherren dann erstmals für ihren engagierten Auftritt, und wieder war es eine Ecke, die zum Torerfolg führte. Schels visierte abermals den kurzen Pfosten an, wo es sich Seitz nicht nehmen ließ, an nicht konsequent verteidigenden Gästen vorbei per Aufsetzer einzunicken.

Dennoch fand der Gast von Anfang an nicht ins Spiel, weil man den hoch anlaufenden Gästen in Sachen Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft zu wenig entgegenzusetzen hatte.

Aller Warnzeichen zum Trotz kann der FC Pielenhofen-Adlersberg in Hemau nicht an seine Leistungsgrenze gehen und lässt die drei Punkte letztlich verdient beim TV.

Gleichsam bekam man aber die eigene Defensive nicht dicht. Vor allem nach Standards brannte es immer wieder lichterloh im Gästestrafraum - Kurz vor der Halbzeit lenkte Smeets einen nach einer Ecke vom eigenen Mann scharf gemachten Ball noch an die Latte, verletzte sich dabei an der Schulter und verhalt so der etatmäßigen Nummer 1 Sasse unverhofft zum vorzeitigen Comeback.

Nach der Pausenansprache schalteten die Gäste einige Gänge hoch und erspielten sich ein deutliches Übergewicht, fanden aber zunächst nur schwer die Lücken im vielbeinigen Hemauer Abwehrbollwerk. Mit Fortschreiten der zweiten Halbzeit rollte dennoch Angriff um Angriff auf das Tor der Heimmannschaft zu, allein ein Tor wollte nicht fallen. Stefan Maier zielte aus der zweiten Reihe um Haaresbreite am Tor vorbei, Freisleben ließ gleich mehrer Gegenspieler stehen, scheiterte aber letztlich am gut aufgelegten Langbein.

Es war wiederum Freisleben, der per Chip-Ball freigespielt auf den Weg Richtung Tor nur noch per Notbremse zu stoppen war. Den fälligen Freistoß setzte Ettner in die Mauer. Kurz darauf setzte es auch noch eine Zeitstrafe gegen Hölzl, der TV agierte nur noch zu neunt. Die Offensivabteilung der Gäste spielte ihre Aktionen aber auch weiterhin nicht sauber genug aus und hatte überdies noch Pech, als Hönl von der linken Strafraumkante Maß nahm, den Ball aber nur auf die Latte setzte.

Je näher das Spiel seinem Ende entgegenging, desto zerfahrener wurde das Bemühen der Gäste. Echte Großchancen wollten gegen clever agierende Hausherren in den letzten Minuten dementsprechend nicht mehr herausspringen.

Schlussendlich musste man sich dem TV Hemau aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit, fehlender Effizienz vor dem gegnerischen Tor und einer großen kämpferischen Leistung der Hausherren verdient geschlagen geben.

Die Mannschaft des FCPA wird sich nun die Frage gefallen lassen müssen, warum man als Tabellenführer zum wiederholten Male wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange agierte und so die nächste Chance, die Konkurrenz zu distanzieren, nicht nutzen konnte. Für das Erreichen des eigenen Saisonziels wird man in dieser enorm engen Liga in jedem einzelnen Spiel an seine Leistungsgrenze müssen. Es gilt jetzt unbedingt, in den verbleibenden drei Partien ein anderes Gesicht zu zeigen, um die notwendigen Punkte zu sammeln.





Autor: Martin Smeets