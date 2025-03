Pielenhofen klammert sich an den letzten Strohhalm

Die Bezirksliga Süd rückt das Tabellenbild am Mittwochabend einen Tick gerader. In einem Nachholspiel vom 21. Spieltag prallen der VfB Bach (9., 29 Punkte) und der FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 15) aufeinander. Vor eineinhalb Wochen war die Partie aufgrund der widrigen Platzbedingungen abgesagt worden. Anstoß unterm Bacher Flutlicht ist um 19 Uhr.

37 und zwei Mal 31 – so viele Punkte hätten man in den letzten Spielzeiten der Bezirksliga Süd gebraucht, um besser als vier Mannschaften abzuschneiden und damit den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Pielenhofen steht gegenwärtig bei 15 Zählern aus 20 Spielen. Heißt: bleibt der Punkteschnitt im letzten Saisondrittel so, wäre eine Direktrettung sicher nicht möglich. Mehr noch: fünf bis sechs Spiele muss das Team von Trainer Christian Allgeier und seinem spielenden „Co“ Stefan Hufnagl mindestens noch gewinnen, um eine realistische Chance zu haben. Eine Herkulesaufgabe! Notfalls will‘s der FC halt über die Relegation regeln, alles ist weiterhin vom Klassenerhalt überzeugt. Die jüngste 2:4-Heimniederlage gegen das Spitzenteam aus Tegernheim war sicherlich einkalkuliert und wird die Blau-Weißen nicht aus der Bahn werfen.