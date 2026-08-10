Pielenhofen geht baden – Dietfurt und Großberg weiter makellos

Newcomer SV Leonberg (schwarzes Trikot) kämpfte Steinsberg nieder und feiert den ersten Kreisliga-Sieg. – Foto: Thomas Schneider

In der Kreisliga 2 eilen der TSV Dietfurt und der TSV Großberg weiter von Sieg zu Sieg. Auch nach dem vierten Spieltag haben sich beide Mannschaften weiterhin keinen Punktverlust erlaubt. Dies gilt nicht mehr für den FC Pielenhofen-Adlersberg. Der bislang ebenfalls makellose Absteiger quittierte zu Hause die erste Niederlage – und die fiel mit 1:5 gegen Painten überraschend deutlich aus. Etwas aufatmen dürfen Aufsteiger SV Leonberg und die SG Oberndorf/Matting. Sie verbuchten am Sonntag jeweils den ersten Saisonsieg.



Ganz früh im Spiel profitierte Hohenschambach von einer Unsortiertheit in der TSV-Abwehr und ging in Führung. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben. In der Folge fanden die Gäste nur schwer ins Spiel. Sie konnten insgesamt nicht an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen und machen sich durch zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel das Leben selbst schwer. Auf der anderen Seite ließ die SGH zahlreiche Chancen ungenutzt und musste deshalb bis zum Schluss zittern. Die Schamerer springen auf Platz drei!







Nach drei Auftaktsiegen ist Pielenhofen-Adlersberg auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Mit einem solchen Ergebnis war wahrlich nicht zu rechnen! Die bekanntlich starke Offensivabteilung der SG Painten drehte an diesem Tag so richtig auf. Mit drei Toren schwang sich Stefan Ferstl zum Matchwinner auf. Die Heimelf offenbarte defensive Schwächen und ging am Ende baden.







Im vierten Anlauf hat es für den Liganeuling aus Leonberg mit dem ersten Sieg geklappt. Die ersten 45 Minuten verliefen ausgeglichen. Zum Ende erspielte sich Steinsberg Vorteile, ging geriet gerade in dieser Phase in Rückstand. Nach dem Seitentausch übernahmen die Hausherren das Zepter, waren die bessere Mannschaft und verdienten sich dadurch diesen Dreier.







Die SG Oberndorf/Matting darf kurzzeitig mal aufatmen. Im Altmühltal gelang der Spielgemeinschaft der erste Saisonsieg. Tom Gruber schnürte für hocheffiziente Gäste im ersten Durchgang einen Doppelpack. Nach der Pause erhöhte Töging den Druck und erspielte sich einige Tormöglichkeiten. Jene Effizienz des Gegners legte die Seitz-Truppe nicht an den Tag – und ging so schlussendlich leer aus.













Weiter auf der Erfolgswelle reiten die Bergler Buam. Allmählich entpuppt sich die Abwehr als Waffe des TSV, der in den ersten vier Spielen nur ein Gegentor hinnehmen musste. Auch gegen Eichlberg stand die Null. Großberg machte zu den richtigen Zeitpunkten – ganz früh sowie kurz vor dem Pausenpfiff – die Tore. Darauf fand eine tapfere Gastmannschaft schließlich keine passende Antwort mehr.







Zu ersten Mal nach 18 Jahren standen sich die beiden Lokalrivalen wieder in einem Ligaspiel gegenüber. Die Punkte blieben beim Gastgeber. Vor 300 Zuschauern sollte die Entscheidung bereits nach zwei Minuten fallen, durch ein unglückliches Eigentor des ASV. Im weiteren Verlauf taten sich beide Teams schwer, ins Spiel zu finden. Es blieb Luft nach oben. Summa summarum darf der Derbysieg für Deuerling aber als verdient bezeichnet werden. Schlusslicht Undorf wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.



