Pielenhofen-Adlersberg siegt im Spitzenspiel – Foto: jw

Pielenhofen erobert die Tabellenspitze Pirkensee-Ponholz verliert mit 1:3 gegen Pielenhofen-Adlersberg +++ Erneuter Führungswechsel in der Tabelle

Durch einen 3:1 Sieg gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz hat der FC Pielenhofen-Adlersberg die Tabellenführung in der Kreisliga 2 übernommen. Nach einer ruhigen Anfangsphase ging der ATSV nach etwa einer halben Stunde in Führung. Die Gäste konnten sich jedoch in der zweiten Hälfte deutlich steigern und noch drei Tore erzielen. Damit ist der FC wieder Tabellenführer.

Beide Mannschaften brauchten etwas, um ins Spiel zu finden und so spielte sich das Geschehen anfangs hauptsächlich im Mittelfeld ab. Ein Freistoß für Pielenhofen-Adlersberg brachte in der 19. Minute die erste bessere Torchance des Spiels ein. Torwart Julian Müller konnte den Versuch von Stefan Meier parieren. In der 33. Minute brachte Marco Kronawitter den ATSV in Führung. Nach einer Ecke zog er von der linken Seite ab und traf genau in den Winkel. Die Gäste hatten vor der Pause noch eine gute Gelegenheit durch Christoph Freisleben, der im Strafraum abzog, doch wieder hielt Julian Müller stark. In der zweiten Hälfte erhöhte Pielenhofen-Adlersberg den Druck und kam in der 66. Minute zum Ausgleich. Einen Befreiungsschlag der ATSV-Abwehr konnte Alexander Merl ins Tor abblocken. Pirkensee-Ponholz kam danach zu keinen Torchancen. Stattdessen hätte der FC die Führung in der 76. Minute fast ausgebaut, als Julian Müller mit einem starken Reflex einen Kopfball von David Greiner aus kurzer Distanz hielt.