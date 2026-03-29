Piehler rettet Grefrath, Büttgen schlägt Wevelinghoven, Vorst patzt

Etienne Piehler traf doppelt für den Ersten. – Foto: Bernd Georgi

Im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss setzen sich die Top drei weiter ab: SV Germania Grefrath 1926, DJK Novesia Neuss und VfR Büttgen gewinnen allesamt. Dahinter patzt Sportfreunde Vorst, während FC SF Delhoven ein spätes Comeback gelingt. Das war Spieltag 21!

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der VfR Büttgen setzte sich beim BV Wevelinghoven mit 3:1 durch und sprang damit auf Rang drei, der zum Aufstieg berechtigt. Colin Sondej traf kurz vor der Pause (45.+2), ehe Alican Korkmaz ausglich (52.). In der Schlussphase entschieden Florian Alexandre Krings (83.) und Rick Mosheim per Foulelfmeter (90.) die Partie zugunsten der Gäste, die nun bei 42 Punkten stehen. Wevelinghoven muss sich demnächst wieder strecken, da Büttgen fünf Punkte mehr auf dem Konto hat.

Die DJK Novesia Neuss unterstrich ihre Ambitionen mit einem klaren 6:0 gegen den SVG Neuss-Weissenberg II. Innerhalb weniger Minuten vor der Pause trafen Sebastian Lohr (32.), Nikolai Spelter (34.) und Nico Deniz Syska (37.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Silas Armah (58.), Niko Arvanitidis (62.) und Fabio Benjamin Soares Oliveira (82.). Mit nun 43 Punkten rückt Novesia weiter auf Platz zwei vor.

Vor den eigenen Zuschauern musste sich der TuS Reuschenberg dem SV Rosellen mit 0:1 geschlagen geben. Kwadwo Atta-Yeboah erzielte bereits früh den einzigen Treffer der Partie (21.). Während Rosellen sich im gesicherten Mittelfeld stabilisiert, bleibt Reuschenberg mit zwölf Punkten weiter unter Druck.

Der SV Glehn gewann gegen den FC Straberg mit 3:1, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Nach der Führung durch Kevin Korn (32.) glich Thomas Kallen spät aus (88.). In der Schlussphase drehten Tobias Böhme (90.) und Zayd Khattabi (90.+5) die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber, fünf Punkte Rückstand auf Wevelinghoven und fünf Vorsprung auf Rosellen haben.

Der FC SF Delhoven gewann ein intensives Spiel gegen die Sportfreunde Vorst mit 3:2, obwohl die Gäste früh in Führung lagen. Hamza Shraideh (18.) und Sedat Yaldirak (41.) sorgten zunächst für ein 0:2. Nach der Pause verkürzte Michael Busch (70.), ehe innerhalb weniger Minuten der Ausgleich fiel (74.). In der Schlussphase gelang schließlich der Siegtreffer (89.), durch den Delhoven wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelte, während Vorst im Aufstiegsrennen federn lässt verliert.

Zwischen dem TuS Grevenbroich und der SG Grimlinghausen/Norf gab es ein 1:1. Die Gäste gingen durch Marcel Gasch spät in Führung (80.), doch nur wenige Minuten später fiel der Ausgleich (86.). Mit einem Sieg wäre Grevenbroich vermutlich durch gewesen.

Der Tabellenführer setzte sich gegen den FSV Vatan Neuss knapp mit 2:1 durch, obwohl die Gäste zunächst in Führung gingen. Ersin Davarci traf kurz vor der Pause (40.), ehe Etienne Piehler nach dem Seitenwechsel ausglich (54.). Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Piehler in der Schlussminute den Siegtreffer (90.). Damit baut Grefrath seine Führung auf 51 Punkte aus und bleibt auf Aufstiegskurs.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss



23. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Sportfreunde Vorst

So., 12.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - VfR Büttgen

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen

So., 12.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FSV Vatan Neuss

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