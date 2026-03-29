 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Piehler rettet Grefrath, Büttgen schlägt Wevelinghoven, Vorst patzt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Germania Grefrath siegt spät gegen FSV Vatan Neuss, DJK Novesia Neuss mit 6:0 gegen SVG Neuss-Weissenberg II, VfR Büttgen gewinnt in Wevelinghoven, FC SF Delhoven dreht Spiel gegen Sportfreunde Vorst.

von André Nückel · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser
Etienne Piehler traf doppelt für den Ersten.
Etienne Piehler traf doppelt für den Ersten. – Foto: Bernd Georgi

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Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss setzen sich die Top drei weiter ab: SV Germania Grefrath 1926, DJK Novesia Neuss und VfR Büttgen gewinnen allesamt. Dahinter patzt Sportfreunde Vorst, während FC SF Delhoven ein spätes Comeback gelingt. Das war Spieltag 21!

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
1
3
Abpfiff

Der VfR Büttgen setzte sich beim BV Wevelinghoven mit 3:1 durch und sprang damit auf Rang drei, der zum Aufstieg berechtigt. Colin Sondej traf kurz vor der Pause (45.+2), ehe Alican Korkmaz ausglich (52.). In der Schlussphase entschieden Florian Alexandre Krings (83.) und Rick Mosheim per Foulelfmeter (90.) die Partie zugunsten der Gäste, die nun bei 42 Punkten stehen. Wevelinghoven muss sich demnächst wieder strecken, da Büttgen fünf Punkte mehr auf dem Konto hat.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
6
0
Abpfiff

Die DJK Novesia Neuss unterstrich ihre Ambitionen mit einem klaren 6:0 gegen den SVG Neuss-Weissenberg II. Innerhalb weniger Minuten vor der Pause trafen Sebastian Lohr (32.), Nikolai Spelter (34.) und Nico Deniz Syska (37.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Silas Armah (58.), Niko Arvanitidis (62.) und Fabio Benjamin Soares Oliveira (82.). Mit nun 43 Punkten rückt Novesia weiter auf Platz zwei vor.

Heute, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
0
1
Abpfiff

Vor den eigenen Zuschauern musste sich der TuS Reuschenberg dem SV Rosellen mit 0:1 geschlagen geben. Kwadwo Atta-Yeboah erzielte bereits früh den einzigen Treffer der Partie (21.). Während Rosellen sich im gesicherten Mittelfeld stabilisiert, bleibt Reuschenberg mit zwölf Punkten weiter unter Druck.

Heute, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
3
1
Abpfiff

Der SV Glehn gewann gegen den FC Straberg mit 3:1, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Nach der Führung durch Kevin Korn (32.) glich Thomas Kallen spät aus (88.). In der Schlussphase drehten Tobias Böhme (90.) und Zayd Khattabi (90.+5) die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber, fünf Punkte Rückstand auf Wevelinghoven und fünf Vorsprung auf Rosellen haben.

Heute, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
3
2
Abpfiff

Der FC SF Delhoven gewann ein intensives Spiel gegen die Sportfreunde Vorst mit 3:2, obwohl die Gäste früh in Führung lagen. Hamza Shraideh (18.) und Sedat Yaldirak (41.) sorgten zunächst für ein 0:2. Nach der Pause verkürzte Michael Busch (70.), ehe innerhalb weniger Minuten der Ausgleich fiel (74.). In der Schlussphase gelang schließlich der Siegtreffer (89.), durch den Delhoven wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelte, während Vorst im Aufstiegsrennen federn lässt verliert.

Heute, 16:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
1
1
Abpfiff

Zwischen dem TuS Grevenbroich und der SG Grimlinghausen/Norf gab es ein 1:1. Die Gäste gingen durch Marcel Gasch spät in Führung (80.), doch nur wenige Minuten später fiel der Ausgleich (86.). Mit einem Sieg wäre Grevenbroich vermutlich durch gewesen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
2
1
Abpfiff

Der Tabellenführer setzte sich gegen den FSV Vatan Neuss knapp mit 2:1 durch, obwohl die Gäste zunächst in Führung gingen. Ersin Davarci traf kurz vor der Pause (40.), ehe Etienne Piehler nach dem Seitenwechsel ausglich (54.). Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Piehler in der Schlussminute den Siegtreffer (90.). Damit baut Grefrath seine Führung auf 51 Punkte aus und bleibt auf Aufstiegskurs.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss

23. Spieltag
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Sportfreunde Vorst
So., 12.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - VfR Büttgen
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 12.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FSV Vatan Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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