Piddes Dreierpack ebnet Weg zum Sieg Rheinlandliga: Mit Moral hatte die SG Hochwald im Duell bei der SG Schneifel einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Warum die Gastgeber am Ende doch der klare 5:2-Sieger waren ... von Alexander Krist · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Jubel nach dem 2:0 durch Jan Pidde (links). Insgesamt erzielte Pidde drei Tore für die SG Schneifel gegen die SG Hochwald. – Foto: Hans Krämer

Schon im Vorfeld der Partie hatten die beiden Trainer ihre Vorfreude auf ein packendes Duell unter Flutlicht und auf Naturrasen kundgetan. Auch die beiderseitige Erwartung, dass die Kontrahenten mit offenem Visier nach vorne spielen würden, sollte sich bestätigen: Am Ende siegte die SG Schneifel mit 5:2 (2:1) und klettert so in der Tabelle auf den Relegationsplatz. Die SG Hochwald hingegen bemängelte nach der Klatsche in Stadtkyll die wiederkehrenden individuellen Fehler.

Gleich mit der ersten Aktion brachte Nicolas Görres den Ball mit einem scharfen Pass in die Mitte, wo Torjäger Jan Pidde die SG Schneifel in Führung brachte (8.). Im Anschluss übernahmen die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Feusdorf, Esch, Ormont und Hallschlag die Spielkontrolle. Nach 33 Minuten war es erneut Pidde, der im Eins-gegen-eins Hochwalds Keeper Johannes Bettendorf keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus dem Hochwald schüttelten sich kurz und meldeten sich anschließend mit großer Moral zurück. Matthias Burg setzte sich auf der rechten Seite durch und fand mit seinem Zuspiel André Paulus, der die Übersicht behielt und aus 16 Metern flach zum 2:1 traf. Nach 50 Minuten war es dann erneut Paulus, der nach einem mustergültigen Angriff Louis Baldes in Szene setzte. Dieser blieb cool und vollendete zum 2:2.

Die Freude über den Ausgleich der Gäste währte jedoch nicht lange. „Wir waren 60 Minuten komplett auf Augenhöhe. Von der Einstellung her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, da wir nach dem 0:2 zunächst eindrucksvoll zurückkommen. Am Ende fehlt uns beim Verteidigen einfach auch die Rheinlandliga-Qualität. Da vermisse ich bei einigen mittlerweile auch einen Lernprozess“, ärgerte sich Fabian Mohsmann, Coach der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Innerhalb von sechs Minuten gelang es der SG Schneifel, die Partie erneut auf ihre Seite zu ziehen und zu entscheiden. Zunächst traf Dans Spruds (66.) mit einem Freistoß aus 35 Metern zum 3:2. Hochwald-Schlussmann Bettendorf agierte bei diesem Treffer unglücklich und ließ den eigentlich harmlosen Ball passieren. Viel mehr ärgerte Mohsmann aber die Entstehung, weil man „total unnötig auf dem seifigen Rasen in ein Dribbling geht, den Ball verliert und dann das Foul begeht“. Die nun fehlende Ordnung im Hochwälder Spiel nutzte drei Minuten später erneut Pidde, der nach Vorlage von Nicolas Görres mit seinem 23. Saisontor auf 4:2 erhöhte. Wiederum drei Minuten später konnte Simon Reetz von einem Spieler der SGH nur regelwidrig im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwertete Yannik Moitzheim (72.) zum 5:2.