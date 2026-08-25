Pickl-Viererpack und Derby-Krimi prägen den Spieltag

Tore am laufenden Band und pure Dramatik auf den Plätzen! Am aktuellen Spieltag standen vor allem die treffsichersten Akteure im Rampenlicht. Allen voran Matthias Pickl, der den SV Denkendorf II mit einem sensationellen Viererpack fast im Alleingang zum Auswärtssieg schoss. Auch beim FC Nassenfels bewies ein Angreifer eiskalte Qualitäten vor dem Gehäuse: Florian Braun ebnete mit seinem schnellen Doppelpack in der Anfangsphase den Weg für den hauchdünnen Erfolg in Pondorf. Unterdessen durfte sich Johannes Schlampbeim deutlichen Heimsieg des FC Hitzhofen-Oberzell II ebenfalls über zwei persönliche Torerfolge freuen.

Später Ates-Treffer lässt Böhmfeld jubeln Ein echtes Geduldsspiel sahen die 150 Zuschauer in Böhmfeld. Die Hausherren bissen sich am defensiv kompakt stehenden SV Stammham lange Zeit die Zähne aus. Vieles deutete bereits auf ein torloses Unentschieden hin, ehe die Schlussphase anbrach. In der 82. Minute erlöste Mehmet Ates den FC Böhmfeld mit dem umjubelten Führungstreffer. Stammham warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, konnte die knappe Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Nassenfelser Blitzstart trotzt Pondorfer Aufholjagd Der FC Nassenfels hat ein turbulentes Auswärtsspiel beim SV 66 Pondorf hauchdünn für sich entschieden. Die Gäste erwischten einen Traumstart und schockten Pondorf früh: Florian Braun traf per Doppelpack (2., 15.) zur schnellen Führung, Michael Donabauer erhöhte in der 21. Minute sogar auf 3:0. Wer dachte, das Spiel sei gelaufen, irrte sich. Vor 80 Zuschauern bewies Pondorf Moral. Peter Gschrey (57.) und Thomas Hundsdorfer (76.) brachten die Hausherren wieder heran. Am Ende zitterte Nassenfels den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Khaliqzada schießt Hepberg kurz vor Schluss ins Glück Dramatik pur in Hepberg! Vor 50 Zuschauern erwischte der FC Hepberg den besseren Start und ging durch Dennis Schermer in der 24. Minute verdient in Führung. Hofstetten zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt und schlug noch vor dem Seitenwechsel durch Elias Basner (41.) zurück. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende verbuchten die Hepberger: Mohammad Khaliqzada wurde in der 85. Minute zum Helden des Tages und erzielte den 2:1-Siegtreffer.

Hitzhofen überrollt harmlose Zandter im zweiten Durchgang Die Reserve des FC Hitzhofen-Oberzell hat dem VfB Zandt nicht den Hauch einer Chance gelassen. Josef Mayer brach in der 19. Minute den Bann, Marco Heckl legte nach einer halben Stunde zum 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren befreit auf. Johannes Schlamp sorgte per Foulelfmeter (47.) schnell für klare Verhältnisse und legte in der 56. Minute mit dem 4:0 nach. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte David Heckl in der 77. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

Pickl-Gala schießt Denkendorf II zum Auswärtssieg Was für eine Show von Matthias Pickl! Beim Gastspiel des SV Denkendorf II beim TSV Kösching II avancierte der Angreifer zum unumstrittenen Matchwinner. Bereits in der 17. Minute eröffnete er den Torreigen. Obwohl Pierre Diatta für die Hausherren zwischenzeitlich ausgleichen konnte (24.), stellte Pickl mit einem Doppelschlag vor der Pause (30., 43.) die Weichen auf Sieg. Kösching kehrte zwar hellwach aus der Kabine zurück und verkürzte durch Mert Karatas (46.) umgehend auf 2:3, doch die Aufholjagd blieb unbelohnt. Vor 70 Zuschauern machte Pickl in der Schlussminute mit seinem vierten Treffer alles klar.

Bittlmayer behält im engen Duell die Nerven Die DJK Enkering hat drei wichtige Punkte aus Kasing entführt. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie vor 50 Zuschauern brach Jakob Hackner kurz vor dem Pausenpfiff den Bann und brachte die Gäste in Front (39.). Kasing steckte jedoch nicht auf und belohnte sich im zweiten Durchgang mit dem Ausgleich durch Timo Lackner (59.). Die Freude der Heimelf währte allerdings nur kurz: Nur vier Minuten später schlug Enkering eiskalt zurück. Thomas Bittlmayer erzielte das 2:1 (63.), das die Gäste bis zum Abpfiff leidenschaftlich verteidigten.