Pickepackevolles & hitziges Derby: Ammerthal bleibt auf Erfolgskurs Landesliga Nordost, Sonntag: DJK feiert nach torloser erster Halbzeit einen 3:0-Heimsieg gegen Lauterhofen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Lauterhofen

Ammerthal ist einfach nicht zu stoppen in der Landesliga Nordost! Auch das zwölfte Spiel in Folge wurde gewonnen. Rund 600 Zuschauer sahen ein umkämpftes und hitziges Derby, das die DJK mit 3:0 (0:0) gegen den SV Lauterhofen für sich entschied.



Die Mannschaft von Tobias Rösl ließ sich am Sonntagnachmittag von einem verschossenen Handelfmeter (22.) sowie einer schwierigen ersten halben Stunde nicht aus der Fassung bringen. Im zweiten Durchgang schossen Doppelpacker Fabio Pirner (56. und 77./Elfmeter) und Simon Pirner (60.) einen 3:0-Sieg heraus. Eine gelbrote Karte an Lauterhofen kurz vor dem Pausentee kam den Hausherren zugute, die letztlich verdient gewannen. Ein Wermutstropfen aus Ammerthaler Sicht: Kurz vor dem Spielende ließ sich Michael Janner völlig unnötigerweise zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte.





Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „In den ersten halben Stunde war es erwartet schwierig. Wir wussten, dass es eklig wird und dass Lauterhofen sehr kampfbetont spielt. Das haben wir angenommen. Natürlich war die gelbrote Karte an Lauterhofen für uns ein Vorteil. Für uns war es wichtig, dass wir in solchen Spielen kein Gegentor bekommen. Das war die Vorgabe. In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr Geschwindigkeit ins Passspiel kriegen, was wir geschafft haben. Dadurch war Lauterhofen immer mehr ohne Ball unterwegs. Lob an die Mannschaft: Vor allem in der zweite Halbzeit war eine Weiterentwicklung, Ballsicherheit, gute Aktionen und Aufwand da. Die Jungs machen es wirklich hervorragend momentan.“



Jochen Pucknus (Sportlicher Leiter SV Lauterhofen): „Wir haben in den ersten 35 Minuten ganz gut mitgespielt. Die gelbrote Karte hat uns natürlich weh getan. Dann sind wir etwas aus dem Tritt geraten. In der zweiten Halbzeit war uns klar, dass wir durch einige Umstellungen die Defensive stabilisieren mussten. Auch die Härte dazugekommen. Diese hätte es so nicht ganz gebraucht. Wir haben in der zweiten Halbzeit nach vorne nicht mehr großartig was zusammengebracht. Deshalb ist der Ammerthaler Sieg im Endeffekt verdient. “