Pichura-Abschied mit Verfolgerduell in Bilk

Zurück zum aktuellen Geschehen. Da stehen die Mettmanner im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres – Anstoß ist an diesem Freitag um 20 Uhr auf dem Sportplatz an der Fährstraße – vor einem klassischen Verfolgerduell. Für beide Teams, die schon einen Rückstand zum Führungstrio MSV Düsseldorf (38 Punkte), SG Benrath-Hassels und TSV Eller 04 (beide 36) aufweisen, wird es eine richtungsweisende Begegnung. Mettmann ist Vierter (31 Zähler), Bilk folgt mit einem Punkt weniger direkt dahinter. Dem Duo fehlte es zuletzt an der erforderlichen Konstanz. Wichtige Punkte wurden liegen gelassen. Die Düsseldorfer trennten sich von Weissenberg 4:4 und unterlagen bei Aufsteiger SV Hösel mit 2:3. Nicht minder bescheiden die Ausbeute des ASV: 2:4-Niederlage in Grevenboich-Süd und das 0:0 gegen Weissenberg.

Sebastian Pichura sagt vor seinem letzten Spiel als ASV-Chefcoach: „Sparta hat eine routinierte Truppe. Viele der Spieler haben Erfahrungen aus höheren Ligen. Es wird ein enges Duell, das durch die bessere Tagesform entschieden wird.“ Der 35-Jährige ergänzt schon aus eigenem Interesse: „Natürlich wollen wir das Spiel erfolgreich gestalten. Ein Sieg zum Abschluss meiner Tätigkeit hier beim ASV, das wäre das richtige Abschiedsgeschenk.“ Pichura muss mit Halil Günes (privat verhindert), Johannes Erkens (Klausurarbeit) und Justin Lüdtke (5. gelbe Karte) bewährte Stammkräfte ersetzen. Dazu kommt Alessio Falco, der sich in einem Spiel der zweiten Mannschaft einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog.

"Haben es selbst in der Hand"

In Mettmann haben sie Respekt vor dem für Bezirksligaverhältnisse sehr gut bestückten Kader der Gastgeber. Das macht auch Imad Omeirat deutlich: „Vor Saisonbeginn wurde Sparta als einer der ersten Aufstiegskandidaten gehandelt. Ähnlich wie bei uns reicht es aber im Moment nicht für ganz oben. Deshalb ist bei beiden Mannschaften vor dem direkten Duell Druck auf den Kessel. Gerade unsere Mannschaft muss jetzt endlich liefern. Wenn wir gewinnen halten wir Anschluss nach ganz oben, mit einer Niederlage sind wir vorerst raus aus dem Aufstiegsrennen. Wir haben es selbst in der Hand.“

Aber da ist auch ja noch der nicht minder ambitionierte Gegner, der die Partie unter gleichen Voraussetzungen in Angriff nimmt. Und bei dem mit dem bisher sechsfachen Torschützen Alon Abelski ein ehemaliger Profi (SpVgg Unterhaching, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg) im Team steht. Von den zahlreichen Akteuren mit Landes- und Oberligaerfahrung gar nicht zu reden. Allein vom VfB 03 Hilden fanden seit Sommer 2024 acht (!) Spieler den Weg an die Fährstraße. Neben anderen die dort seinerzeit zum Oberliga-Stammpersonal zählenden Patrick Percoco und Robin Müller. Auch die anderen Jungs wie Marco Tassone, „Henne“ Schnittert (beide acht Tore), Moritz Holz, Tim Tiefenthal oder der momentan gesperrte Gianluca De Meo kommen allesamt für die Startelf in Frage. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann die sportlichen Erwartungen bis hierhin nicht erfüllt. Fraglos eine Paralle zum ASV Mettmann.