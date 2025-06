Pia Rake ist Torschützenkönigin - Beckedorf/Ritterhude besiegt WDB

Die SG Beckedorf/Ritterhude hat sich mit einer starken Vorstellung am letzten Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West eindrucksvoll aus der Saison verabschiedet. Im Duell gegen den Tabellenvierten, die SG WDB, feierte das Team von Trainer Jan-Luca Grobe einen klaren 5:0-Heimsieg und unterstrich damit eindrucksvoll, warum es in dieser Spielzeit zur Spitzengruppe gehörte.

In der Anfangsphase tat sich Beckedorf/Ritterhude zunächst schwer, wirkte etwas nervös und ließ den Gästen aus WDB zu viel Raum. „Wir standen teilweise zu weit weg von unseren Gegenspielern“, gab Trainer Jan-Luca Grobe ehrlich zu. „Aber wir haben uns mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel gearbeitet.“

In der 40. Minute war es dann Pia Rake, die per Handelfmeter den Bann brach. Nur eine Minute später erhöhte Fabienne Rake auf 2:0. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung ging es in die Pause.

Trotz Unterzahl weiter dominant