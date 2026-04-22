Pia Lucassen verlängert ihren Vertrag bei der SGS Essen

– Foto: Marc Bremer

Die SGS Essen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Pia Lucassen verlängert. Die Torhüterin, die im Jahr 2021 aus der Jugend des MSV Duisburg nach Essen gekommen war und seit der U17 für die SGS spielt, bleibt dem Essener Bundesligisten also auch über die laufende Saison hinaus erhalten.

2023 schaffte die 20-Jährige den Sprung in die erste Mannschaft der Lila-Weißen und kam im Februar 2024 beim Heimspiel gegen RB Leipzig zu ihrem ersten Bundesliga-Einsatz. Auch fünf Einsätze für die U17-Mannschaft des DFB stehen auf ihrem Konto. Seit einigen Monaten plagt sich die Keeperin immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen herum, steht aber aktuell wieder kurz vor der endgültigen Rückkehr auf den Platz.

„Ich fühle mich bei der SGS einfach sehr wohl und habe hier die besten Möglichkeiten, um mich weiterzuentwickeln“, meint Lucassen selbst zu ihrer Vertragsverlängerung. „Ich will mich hier immer weiter verbessern und in der nächsten Zeit dann auch wieder mehr Spielzeit gewinnen.“