Physis und Torgefahr: Chemnitzer FC verpflichtet David Vogt Der 25-jährige Mittelfeldallrounder wechselt ablösefrei vom Greifswalder FC an die Gellertstraße und feiert an neuer Wirkungsstätte ein Wiedersehen mit Trainer Benjamin Duda. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kerstin Kellner

Der Chemnitzer FC treibt seine Kaderplanungen für die Regionalliga-Spielzeit 2026/27 mit hohem Tempo voran. Wie die Himmelblauen am Montag vermeldeten, wechselt David Vogt mit sofortiger Wirkung an die Gellertstraße. Der 25-jährige Zentrumsspieler kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Greifswalder FC und erhält beim CFC die Rückennummer 11. Für die Sachsen ist Vogt bereits der achte Neuzugang des laufenden Transferfensters.

Ein robuster Box-to-Box-Spieler für die Himmelblauen Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt Vogt genau die körperliche Robustheit mit, die sich die sportliche Leitung für das zentrale Mittelfeld gewünscht hat. In den vergangenen drei Jahren entwickelte sich der gebürtige Thüringer in Greifswald zu einer absoluten Konstante. In 91 Pflichtspielen für die Vorpommerner stellte er mit 16 Toren und neun Vorlagen unter Beweis, dass er weit mehr als nur ein klassischer Abräumer ist. Sportdirektor Chris Löwe zeigte sich begeistert von den Qualitäten des Neuzugangs. Vogt bringe eine enorme Physis und Durchschlagskraft mit, die das Chemnitzer Spiel bereichern werde. Er habe auf all seinen bisherigen Stationen – darunter auch in der 3. Liga beim SV Meppen – gezeigt, dass er ein Spiel zwischen den Strafräumen prägen und selbst Torgefahr ausstrahlen kann.

Altes Vertrauen als Wechselgrund Ausschlaggebend für den Wechsel nach Chemnitz war für Vogt insbesondere die sportliche Führung. Mit Cheftrainer Benjamin Duda arbeitete der Mittelfeldspieler bereits zu gemeinsamen Zeiten bei Germania Halberstadt erfolgreich zusammen. Vogt betonte nach seiner Unterschrift im eins-Stadion, dass er in den Gesprächen mit Duda und Chris Löwe sofort großes Vertrauen gespürt habe. Die gemeinsame Spielidee und das professionelle Umfeld in Chemnitz seien für ihn die optimalen Voraussetzungen, um die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen und mit der Mannschaft die gesteckten Ziele anzugreifen.