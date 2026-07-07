Physis und Tempo: Shadrach Agyemang wechselt zum SV Börnsen

Der SV Börnsen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat den sechsten Zugang vorgestellt. Shadrach Owusu Agyemang wechselt vom Düneberger SV an die Hamfieldroad und soll der Offensive des Bezirksligisten ein neues Profil geben. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer sieben Tore in der Bezirksliga Hamburg Ost.
Börnsen hatte zuvor bereits mit mehreren Transfers für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach den Wechseln von Bennet Dallat und Jan Rathmann bekommt der SVB nun einen weiteren Offensivspieler dazu, der allerdings einen anderen Schwerpunkt mitbringt. Während Dallat und Rathmann vor allem über ihre Scorerwerte auffallen, steht Agyemang für Physis, Tempo und Wucht.
In den Vereinsmedien beschreibt Börnsen den Zugang als Spieler mit „absoluter Physis“. Agyemang sei meist im zentralen Sturm oder auf der Außenbahn zu Hause und damit „nochmal ein anderer Spielertyp“ für die Offensive. Genau diese Vielseitigkeit dürfte für den SVB wichtig sein, weil er sowohl als Zielspieler im Zentrum als auch über die Seite eingesetzt werden kann.
Die Datenbank führt Agyemang als Angreifer. Insgesamt stehen dort 28 Spiele und acht Tore, davon sieben Treffer in 18 Einsätzen für Düneberg in der vergangenen Bezirksliga-Saison.
Für Börnsen setzt sich damit eine klare Linie fort: Der Kader soll im Angriff deutlich mehr Möglichkeiten bekommen. Agyemang bringt nicht nur Torgefahr mit, sondern auch körperliche Präsenz, die gerade in engen Bezirksliga-Spielen wertvoll sein kann. Zudem kennt er die Staffel bereits aus seiner ersten Saison beim Düneberger SV.
Der Klub begrüßt ihn entsprechend herzlich in der „SVB-Familie“. Für Agyemang beginnt nun ein neues Kapitel in blau-weiß-rot - und für Börnsen wächst die Auswahl in der Offensive weiter.
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