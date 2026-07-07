Physis und Tempo: Shadrach Agyemang wechselt zum SV Börnsen Der SV Börnsen legt in der Offensive weiter nach. Shadrach Owusu Agyemang kommt vom Düneberger SV an die Hamfieldroad. von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

SVB im Fokus. – Foto: red/KI

Der SV Börnsen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat den sechsten Zugang vorgestellt. Shadrach Owusu Agyemang wechselt vom Düneberger SV an die Hamfieldroad und soll der Offensive des Bezirksligisten ein neues Profil geben. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer sieben Tore in der Bezirksliga Hamburg Ost.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Börnsen hatte zuvor bereits mit mehreren Transfers für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach den Wechseln von Bennet Dallat und Jan Rathmann bekommt der SVB nun einen weiteren Offensivspieler dazu, der allerdings einen anderen Schwerpunkt mitbringt. Während Dallat und Rathmann vor allem über ihre Scorerwerte auffallen, steht Agyemang für Physis, Tempo und Wucht.

Ein anderer Spielertyp für den Angriff In den Vereinsmedien beschreibt Börnsen den Zugang als Spieler mit „absoluter Physis“. Agyemang sei meist im zentralen Sturm oder auf der Außenbahn zu Hause und damit „nochmal ein anderer Spielertyp“ für die Offensive. Genau diese Vielseitigkeit dürfte für den SVB wichtig sein, weil er sowohl als Zielspieler im Zentrum als auch über die Seite eingesetzt werden kann. Die Datenbank führt Agyemang als Angreifer. Insgesamt stehen dort 28 Spiele und acht Tore, davon sieben Treffer in 18 Einsätzen für Düneberg in der vergangenen Bezirksliga-Saison.