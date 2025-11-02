Physis bringt den Spitzenreiter zum Erfolg

Die Mannschaft aus Riede hielt erstaunlich gut in der ersten Halbzeit mit. In der 23. Minute erzielte Walter Wiegand endlich das 1:0, nachdem der gegnerische Torwart schon einige gute Chancen des SV Balhorn zunichte machte. Doch durch die Überheblichkeit des SVB kam Riede in der 41. Minute zum 1:1 (Schäfer) Ausgleich! Doch in der zweiten Halbzeit war der SV Balhorn dem Gegner konditionell und spielerisch überlegen und zog durch 4 Tore von Harald Münch sowie ein Tor von Eberhard Dietze auf 6:1 davon und sorgte doch noch für ein erwarteten hohen Sieg der Zuschauer.

Bis zur Pause lieferte Riede dem großen Favoriten Paroli und konnte die Gästeführung (23. Wiegand) durch Schäfer (41.) ausgleichen. Dann aber zeigte Riede Konditionsmängel und mußte dem Spitzenreiter klar das Feld überlassen. Harald Münch und Deitze sorgten für den standesgemäßen Sieg

Von Beginn an bestimmte der SVB das Spielgeschehen, mußte aber bei gelegentlichen Kontern der Heimelf aufpassen. Nach gutem , und schnellem Spiel erzielte der SVB in der 23. Minute durch W. Wiegand mit einem herrlichen Schuß in den Winkel das 0:1. An diesem Treffer war TW May aus Riede machtlos, zuvor hatte er durch gute und gekonnte Paraden seine Elf vor einem klaren Rückstand bewahrt. Nach diesem Treffer verflachte das Spiel des SVB, zu oft wurde der Ball quer oder gar zurück gespielt, dieses machte das Spiel langsam und ermöglichte Riede seine Abwehr wieder zu staffeln. Einen Abwehrfehler der SVB Hintermannschaft nutzten die Rieder zum 1:1 Ausgleich (38.). Nach 570 Spielminuten ohne Gegentor, wurde die SVB ABwehr erstmalig wieder überwunden.

Nach der Pause kam mit Kurt Becker frischer Wind in das Spiel. Eine Hereingabe von ihm verwertete Harald Münch zum 1:2 (51). Mit einem herrlichen Linksschuß erhöhte der gleiche Spieler auf 1:3 (60). Mit einem schulmäßigen Kopfball erzielte Eberhard Dietze, nach schöner hereingegebener Flanke das 1:4 (62). In der 65. und 90. Minute steurte Harald Münch zwei weitere Treffer zum 1:6 Endstand bei.

Fazit: Trotz eines hervorragenden Platzherrentorwarts kam der SVB letzendlich doch zu einem klaren 6:1 Erfolg.

Emstaler Nachrichten