Physiotherapeut:in gesucht für unsere 1. Frauen!

Du suchst eine neue sportliche Herausforderung und möchtest Teil eines ambitionierten Teams werden?

Unsere Ziele für die kommende Saison sind klar: Aufstieg in die Regionalliga. Wenn du Lust hast, uns auf diesem Weg physiotherapeutisch zu unterstützen, freuen wir uns auf deine Nachricht!

Melde dich direkt per PN an Andreas Weiss oder per E-Mail an info@berolinamitte.de