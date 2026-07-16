Physio gesucht - Unterstütze einen Kreisligisten

Für die kommende Saison sucht ein ambitionierter Kreisligist einen engagierten Physiotherapeuten M/W/D zur Unterstützung unserer Mannschaft- hauptsächlich an Spieltagen.

Wenn du praktische Erfahrung im Sport sammeln möchtest, bist du bei uns genau richtig. Eine kleine Aufwandsentschädigung ist selbstverständlich vorgesehen. Zudem besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, die Tätigkeit als Praxisstunden anerkennen zu lassen(je nach Vorgaben deiner Ausbildung oder Hochschule).