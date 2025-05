Phönix zu stark für Waldtrudering

Im Duell zwischen Phönix und Waldtrudering verzeichneten die Hausherren bereits in der 3. Minute die erste gute Gelegenheit der Partie, als Weinbrenner kurz vor dem gegnerischen Strafraum das Leder erobern konnte und für Schwemer überließ; dieser vergab die Möglichkeit jedoch mit einem überhasteten Abschluss aus 14 Metern, statt die 3-gegen-1-Überzahl mit einem Querpass auf die mitgelaufenen Bieringer oder Franz sauber zu Ende zu spielen. Nach ersten Annäherungen von Phönix in der Folgezeit verlief die kurzweilige Begegnung auf ordentlichem Niveau, mit spielerischem Übergewicht auf Seiten der Gäste. Abgesehen von zwei halbgaren Abschlüssen durch Offenhäuser konnten die Hausherren bis kurz vor der Pause nicht mehr in Erscheinung treten, während sich die Gäste zunehmend einem Treffer annäherten. Ein geblockter Abschluss aus 10 Metern halblinks, eine reaktionsschnelle Rettungstat von TW Weinbrenner nach Sekundenschlaf von Frohberg, zwei Distanzversuche; als der Führungstreffer nach einer knappen halben Stunde dann tatsächlich fiel, war dies durchaus verdient. Über die rechte Phönix-Seite gelangte das Spielgerät nach vorne und landete nach einer Seitenverlagerung mit anschließender unberührten Hereingabe nahe dem rechten 5er-Eck; von dort wurde der Ball zurückgelegt und aus 8 Metern per Drehschuss ins Netz genagelt, wobei der Schuss ohne die unglückliche Berührung von Gassner vermutlich direkt auf den Keeper gegangen wäre statt ins rechte Eck. Vor dem Seitenwechsel bot sich den kämpferisch durchaus gleichwertigen Gastgebern zweimal die Chance auf den Ausgleich, doch kam Offenhäuser nach einem Chip hinter die Kette einen halben Schritt zu spät, so dass der aus seinem Gehäuse geeilte Schlussmann zum Einwurf klären konnte. Und unmittelbar vor der Pause war es erneut Offenhäuser, der nach Ablage von F. Berger aus 17 Metern über den Kasten zielte.

Auch im zweiten Durchgang gehörte die erste Möglichkeit den Platzherren, der Abschluss des eingewechselten Kochs verfehlte vom rechten 5er-Eck den langen Pfosten um einen knappen Meter. In der Folge übernahm wiederum Phönix das Kommando, und es war lediglich dem ausgezeichnet aufgelegten Schlussmann Weinbrenner zu verdanken, dass es beim 0:1 blieb. Äußerst unglücklich fiel nach etwa 65 Minuten dann doch der zweite Gäste-Treffer, als sich Bagehorn, F. Berger und Gassner bei einer Kerze einige Meter vor dem Strafraum nicht einig waren und Bagehorn das Spielgerät letztlich unbedrängt, aber unter gefühltem Gegnerdruck nur nach hinten köpfen konnte, wo ein Phönix-Akteur eigentlich fünf Meter im Abseits stand, in diesem Fall den Ball aber natürlich aufnehmen konnte und letztlich vom Elferpunkt trocken ins rechte Eck einschoss. Waldtrudering steckte aber nicht auf, sondern erarbeitete sich vielmehr ein optisches Übergewicht und kam in den letzten 20 Minuten dann auch häufiger zum Abschluss als in den 70 Minuten zuvor. Den Anfang machte Bagehorn mit einem gefühlvollen Schuss aus 20 Metern, welcher jedoch ans rechte Kreuzeck krachte; von dort flog der Ball in hohen Bogen zum nachgestarteten Bieringer, dessen Kopfball der Keeper dann aber unter sich begraben konnte. Weitere Abschlussmöglichkeiten durch Offenhäuser und Koch verfehlten das Gehäuse und als F. Berger seinem Gegenspieler tief in der Phönix-Hälfte den Ball vom Fuß klaute, wurde sein Abschluss aus 16 Metern zur Ecke geblockt. In der Schlussphase traten dann auch die Gäste wieder offensiv in Erscheinung und hätten die Partie beinahe vorzeitig entschieden, doch konnten je einmal Querfurth und Popp im letzten Moment blocken. Als in der Schlussminute ein Bieringer-Freistoß aus 17 Metern in den Armen des Tormanns landete, war die Waldtruderinger Niederlage gegen eine insgesamt einfach etwas bessere Phönix-Mannschaft festgeschrieben.