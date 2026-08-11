🗣: Phönix war "zu zögerlich und ungeordnet" – Kammerberg belohnt sich

Der FC Phönix verliert gegen Türk Sport Garching. – Foto: S. Hafen

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord traf der TSV Rohrbach auf den SV Ampertal Palzing und musste kurz vor Schluss den Ausgleich schlucken. Der FC Gerolfing dagegen gewinnt sein Heimspiel mit 2:0 gegen den ASV Dachau. Kammerberg schenkt dem FC Aschheim vier Tore ein. Die Stimmen der Trainer zum Spieltag.

Michael Wagner, Trainer des FC Phönix München: »Türkspor Garching ist sehr motiviert in die Partie gegangen und hat die Anfangsphase klar dominiert. Daraus resultierte auch die frühe 2:0-Führung. Wir waren zunächst zu zögerlich, ungeordnet und haben einige Zeit gebraucht, um Ruhe und Struktur in unser Spiel zu bekommen. Ab Mitte der ersten Halbzeit konnten wir uns zunehmend befreien und kamen auch gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Leider haben wir beim letzten Pass teilweise die falschen Entscheidungen getroffen und freistehende Mitspieler übersehen.

Umso wichtiger war der Anschlusstreffer zum 2:1 kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit war die Partie deutlich ausgeglichener und wir hatten unsere Spielanteile. Bei sehr schwierigen klimatischen Bedingungen hat die Mannschaft große Moral bewiesen und sich in der 83. Minute durch Martin Molnar nach einer hohen Hereingabe aus einem Freistoß mit dem verdienten 2:2 belohnt. In den letzten Minuten wurde die Begegnung noch einmal sehr hitzig und intensiv. Türkspor brachte durch offensive Wechsel neuen Schwung und erzielte in der Nachspielzeit nach einer Unkonzentriertheit und Unentschlossenheit in unserer Defensive leider noch den Treffer zum 3:2. Positiv hervorheben möchte ich die Moral der Mannschaft, nach den Rückschlägen der ersten Halbzeit noch einmal zurückzukommen. Wenn man sich aber auf 2:2 zurückkämpft, müssen wir es am Ende schaffen, den verdienten Punkt auch mit nach Hause zu nehmen.«

Christoph Seiler, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Das Ergebnis ist für uns insofern ärgerlich, weil wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren, nachdem wir zuvor mehrfach die Chance gehabt hatten, den Sack zuzumachen und das 2:0 zu erzielen. Nichtsdestotrotz war es von unserer Mannschaft eine gute Leistung, auf die wir gerade mit Blick auf unsere personelle Situation definitiv aufbauen können, da kann man keinem einen Vorwurf machen. Gute Besserung an dieser Stelle noch an Moritz Zierer, der sich leider schwerer verletzt hat und ausgewechselt werden musste.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Es war ein hart umkämpfter Heimsieg in unserem Hörgeräte Langer Stadion, am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. In der ersten Halbzeit machen wir nach einer Ecke das 1:0, weil wir schneller schalten und aus rund 16 Metern frei zum Abschluss kommen. Nach der Pause war die Partie aus meiner Sicht ziemlich ausgeglichen, unser Torwart verhindert in der 70. Minute mit einer Glanzparade das 1:1. Kurz darauf kontern wir über die linke Seite, die scharfe Hereingabe führt dann zum Eigentor. Insgesamt ist es ein nicht unverdienter Sieg, wir haben daheim mit viel Herz und Leidenschaft die Null gehalten.«

Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg: »Ich bin unterm Strich sehr stolz auf die Jungs, weil sie eine richtig gute Reaktion auf letzte Woche gegen Phönix gezeigt haben. Wir haben uns heute in den entscheidenden Momenten endlich mal belohnt, gut zugestochen, wo es nötig war, und dann auch die Tore gemacht. Trotzdem müssen wir uns weiterhin in zwei, drei Kernbereichen verbessern, vor allem in der Defensivarbeit und in der Chancenverwertung – ich glaube, wir können das Ergebnis heute sogar noch um das ein oder andere Tor höher gestalten. Nach den letzten beiden Spielen, in denen wir insgesamt unglücklich die Punkte nicht geholt haben, musst du so ein Spiel heute erst einmal in dieser Höhe auf deine Seite ziehen, und dafür ziehe ich den Hut vor den Jungs. So können wir weitermachen: Jetzt werden wir uns nächste Woche gut auf das Derby gegen Eintracht Karlsfeld vorbereiten, dann wollen wir nochmal alles raushauen und unbedingt nachlegen.«