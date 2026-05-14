Phönix und Trudering im Fernduell um den Titel

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga München 3 verspricht maximale Dramatik an beiden Enden der Tabelle. Nach dem Patzer von Trudering beim Remis gegen Haidhausen und der gleichzeitigen überraschenden Pleite von Baldham gegen das Kellerkind Anzing (1:2) hat sich Phönix München durch ein abgeklärtes 3:1 gegen Waldtrudering die Tabellenführung gesichert. Am kommenden Wochenende steht das Spitzen-Duo vor lösbaren, aber psychologisch schweren Pflichtaufgaben: Während der neue Spitzenreiter Phönix beim Tabellenachten Oberpframmern die Pole-Position verteidigen will, ist der punktgleiche Verfolger Trudering beim Vorletzten in Anzing zum Siegen verdammt. Auch der drittplatzierte SC Baldham-Vaterstetten besitzt mit nur einem Zähler Rückstand noch theoretische Titelchancen, muss dafür aber nach dem jüngsten Rückschlag nun beim TSV Waldtrudering dreifach punkten. Am Tabellenende herrscht purer Überlebenskampf, da der bereits abgestiegene SK Srbija München den viertplatzierten TSV Ottobrunn empfängt, während Oberföhring nach dem Befreiungsschlag gegen Srbija (4:0) nun im direkten Kellerduell beim SV Zamdorf den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen kann. Komplettiert wird der Spieltag durch das Mittelfeldduell zwischen Haidhausen und Steinhöring sowie dem Aufeinandertreffen der formschwachen Teams aus Grasbrunn und Daglfing, die nach punktlosen Auftritten um Wiedergutmachung bemüht sind.